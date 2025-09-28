自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

躺著瘦不是夢！ 科學家找到「燃脂備用暖爐」 吃高脂餐照樣瘦

2025/09/28 11:56

科學家在俗稱「好脂肪」的棕色脂肪中，發現了一條過去未知的燃脂產熱途徑，為減重與改善代謝健康，帶來了新希望。；情境照。（圖取自shutterstock）

科學家在俗稱「好脂肪」的棕色脂肪中，發現了一條過去未知的燃脂產熱途徑，為減重與改善代謝健康，帶來了新希望。；情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕躺著也能瘦」的夢想，或許在未來將不再是天方夜譚。根據科學新聞網站《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國華盛頓大學醫學院的科學家，已在俗稱「好脂肪」的棕色脂肪中，發現了一條過去未知的燃燒能量途徑，為治療肥胖與改善代謝健康，開啟了全新的可能性。

這項發表於權威期刊《自然》（Nature）的研究指出，人體內負責燃燒熱量、產生熱能的棕色脂肪，其運作方式遠比過去想像的更為複雜。過去科學界認為，棕色脂肪的產熱，主要依賴細胞內的「發電廠」：粒線體（mitochondria）。然而，科學家們早已發現，即使在粒線體功能受損的情況下，棕色脂肪依然能產生熱量，暗示著細胞內存在著一個「備用暖爐」。

如今，研究團隊終於找到了這個備用暖爐的真面目——它就是細胞內負責分解脂肪酸的微小結構「過氧化物酶體」（peroxisomes）。而啟動這個備用暖爐的關鍵，是一種名為ACOX2的蛋白質。在老鼠實驗中，這個發現帶來了驚人的結果：被基因改造成能在棕色脂肪中，大量製造ACOX2蛋白質的老鼠，即使被餵食同樣的高脂肪飲食，其產熱能力、耐寒性、胰島素敏感性與體重控制能力，都顯著優於一般老鼠。

未來潛力：增加「靜態能量消耗」

研究資深作者洛迪（Irfan Lodhi）教授解釋，這項發現，為「增加靜態能量消耗」提供了新的契機。換言之，未來或許能透過特定的飲食（如乳製品、堅果中含有的脂肪酸），或直接活化ACOX2的藥物，來啟動這個「備用暖爐」，幫助身體在休息狀態下，「浪費」掉更多熱量。洛迪表示：「這或許能以一種比傳統節食與運動，更容易長期維持的方式，來支持體重控制。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中