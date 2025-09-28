躺著瘦不是夢！ 科學家找到「燃脂備用暖爐」 吃高脂餐照樣瘦

科學家在俗稱「好脂肪」的棕色脂肪中，發現了一條過去未知的燃脂產熱途徑，為減重與改善代謝健康，帶來了新希望。；情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕躺著也能瘦」的夢想，或許在未來將不再是天方夜譚。根據科學新聞網站《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國華盛頓大學醫學院的科學家，已在俗稱「好脂肪」的棕色脂肪中，發現了一條過去未知的燃燒能量途徑，為治療肥胖與改善代謝健康，開啟了全新的可能性。

這項發表於權威期刊《自然》（Nature）的研究指出，人體內負責燃燒熱量、產生熱能的棕色脂肪，其運作方式遠比過去想像的更為複雜。過去科學界認為，棕色脂肪的產熱，主要依賴細胞內的「發電廠」：粒線體（mitochondria）。然而，科學家們早已發現，即使在粒線體功能受損的情況下，棕色脂肪依然能產生熱量，暗示著細胞內存在著一個「備用暖爐」。

如今，研究團隊終於找到了這個備用暖爐的真面目——它就是細胞內負責分解脂肪酸的微小結構「過氧化物酶體」（peroxisomes）。而啟動這個備用暖爐的關鍵，是一種名為ACOX2的蛋白質。在老鼠實驗中，這個發現帶來了驚人的結果：被基因改造成能在棕色脂肪中，大量製造ACOX2蛋白質的老鼠，即使被餵食同樣的高脂肪飲食，其產熱能力、耐寒性、胰島素敏感性與體重控制能力，都顯著優於一般老鼠。

未來潛力：增加「靜態能量消耗」

研究資深作者洛迪（Irfan Lodhi）教授解釋，這項發現，為「增加靜態能量消耗」提供了新的契機。換言之，未來或許能透過特定的飲食（如乳製品、堅果中含有的脂肪酸），或直接活化ACOX2的藥物，來啟動這個「備用暖爐」，幫助身體在休息狀態下，「浪費」掉更多熱量。洛迪表示：「這或許能以一種比傳統節食與運動，更容易長期維持的方式，來支持體重控制。」

