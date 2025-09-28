自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

林親怡返鄉開設中醫診所 就近照顧親友鄉親

2025/09/28 11:51

台中潭子區「其澤中醫診所」，今天開幕！（記者歐素美攝）

台中潭子區「其澤中醫診所」，今天開幕！（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕員榮醫療體系中醫部主任林親怡，為就近照顧家鄉長輩親友和同學健康，回到台中市潭子區開辦「其澤中醫診所」，今天開幕！市議員蕭隆澤也出席，感謝診所創辦人林親怡服務家鄉，林親怡說，她常聽到長輩和同學提到身體病痛問題，率年輕團隊返鄉服務，希望讓親友可就近獲得醫療照顧。

林親怡為長庚大學中西醫雙主修，中國醫藥大學老化醫學博士，曾擔任彰基中醫部主任醫師，目前仍是員榮醫療體系中醫部主任，也擔任台灣長照暨健康促進協會秘書長，中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長。專長為慢性腎病、惡性腫瘤、自體免疫風濕過敏疾病，主治神經身心系統、眼耳鼻喉科、呼吸道疾病、三高代謝性疾病、肝功能疾病及體重控制。

員榮醫療體系中醫部主任林親怡（中），為就近照顧家鄉長輩親友和同學健康，返鄉在潭子區開辦「其澤中醫診所」。（記者歐素美攝）

員榮醫療體系中醫部主任林親怡（中），為就近照顧家鄉長輩親友和同學健康，返鄉在潭子區開辦「其澤中醫診所」。（記者歐素美攝）

林親怡是土生土長的潭子人，因想返鄉照顧親友長輩及同窗，而創立「其澤中醫診所」，診所的名稱及位置也都經在地居民信仰中心潭水亭觀世音菩薩連續3個聖杯同意，希望能把更多健康生活帶給鄉親們。

「其澤中醫診所」目前有4位醫師進駐，都是台中在地的年輕人，4人平均年齡不到35歲，包括創辦人林親怡、院長吳晉廷、副院長李沛穎及專任醫師翁子涵。

林親怡說，因姑姑長期有膝蓋疼痛的毛病，她想幫姑姑解決問題，採取中醫療法可不必開刀，她請姑姑到員榮醫院掛她的門診，姑姑卻說，自己膝蓋痛走不了遠路，她最後決定回家鄉開中醫診所，就近照顧鄉親，因有很多相同困擾的患者，經治療後狀況皆明顯獲得改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中