林親怡返鄉開設中醫診所 就近照顧親友鄉親

台中潭子區「其澤中醫診所」，今天開幕！（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕員榮醫療體系中醫部主任林親怡，為就近照顧家鄉長輩親友和同學健康，回到台中市潭子區開辦「其澤中醫診所」，今天開幕！市議員蕭隆澤也出席，感謝診所創辦人林親怡服務家鄉，林親怡說，她常聽到長輩和同學提到身體病痛問題，率年輕團隊返鄉服務，希望讓親友可就近獲得醫療照顧。

林親怡為長庚大學中西醫雙主修，中國醫藥大學老化醫學博士，曾擔任彰基中醫部主任醫師，目前仍是員榮醫療體系中醫部主任，也擔任台灣長照暨健康促進協會秘書長，中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長。專長為慢性腎病、惡性腫瘤、自體免疫風濕過敏疾病，主治神經身心系統、眼耳鼻喉科、呼吸道疾病、三高代謝性疾病、肝功能疾病及體重控制。

員榮醫療體系中醫部主任林親怡（中），為就近照顧家鄉長輩親友和同學健康，返鄉在潭子區開辦「其澤中醫診所」。（記者歐素美攝）

林親怡是土生土長的潭子人，因想返鄉照顧親友長輩及同窗，而創立「其澤中醫診所」，診所的名稱及位置也都經在地居民信仰中心潭水亭觀世音菩薩連續3個聖杯同意，希望能把更多健康生活帶給鄉親們。

「其澤中醫診所」目前有4位醫師進駐，都是台中在地的年輕人，4人平均年齡不到35歲，包括創辦人林親怡、院長吳晉廷、副院長李沛穎及專任醫師翁子涵。

林親怡說，因姑姑長期有膝蓋疼痛的毛病，她想幫姑姑解決問題，採取中醫療法可不必開刀，她請姑姑到員榮醫院掛她的門診，姑姑卻說，自己膝蓋痛走不了遠路，她最後決定回家鄉開中醫診所，就近照顧鄉親，因有很多相同困擾的患者，經治療後狀況皆明顯獲得改善。

