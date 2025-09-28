自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》護心養顏「柚」多汁 農糧署：辭水後口感更佳

2025/09/28 18:17

營養師高敏敏指出，文旦富含膳食纖維、維生素B1及B2，有助排便順暢、維持代謝。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節將至，酸甜清香、汁多爽口的柚子不只是賞月良伴，更是初秋到冬日的健康水果之選。農糧署分享，想品嘗多汁可口的柚子，可先於通風處放置5-10天，待辭水後、果肉軟化，口感更佳。營養師高敏敏也指出，文旦營養價值高，富含膳食纖維、維生素B1及B2、鉀等，有助排便順暢、維持代謝、降血壓。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，台灣柚子品種豐富、風味各異，依照果肉顏色分為「白肉」與「紅肉」，產季多落在8月到隔年1月，幾乎整個秋冬都能吃得到。

白肉文旦

●麻豆文旦：產季多落在8-9月，洋梨形，果皮呈淡黃綠色，果肉呈淡黃色，口感柔軟多汁、甘甜帶有彈性。

●麻豆白柚（大白柚）：產季多落在10-11月，圓球形，果皮多為淡黃、黃綠色，果肉呈淡黃色、黃色，肉質豐厚、酸甜多汁。

●晚白柚：產季多落在12-1月，短球形，果皮平滑，呈黃色、淡黃綠色，果肉呈淡黃色、黃色，肉質豐厚、爽口多汁，風味酸中帶甜。

紅肉文旦

●蜜柚：產季多落在8-9月，圓球形，果皮多為淡黃、黃綠色，果肉呈鮮紅色。

●麻豆紅柚（紅文旦）：產季多落在9-10月，洋梨形，果皮粗糙，呈淡黃、黃綠色，果肉呈鮮紅色，肉質豐厚多汁，甜中帶酸。

●西施柚：產季多落在10-11月，扁球形，果皮多為淡黃、黃綠色，果肉呈淡粉紅色，甜美多汁且風味獨特。

農糧署指出，柚子剛採收時果實飽滿，果肉質地稍硬脆，可先「辭水」，也就是在通風處下放置5-10天（時間長短視溫度、貯藏期和果皮厚薄而異）使果皮稍微失水，果肉略為軟化即可食用。辭水後的柚子果肉會變得柔軟適口，更加美味。

柚子除了品種多元外，營養密度也很高。營養師高敏敏分享，柚子富含6大營養素，包括膳食纖維、維生素B1及B2、維生素C、鉀、天然果膠、類黃酮，對人體健康大有益處：

柚子6好處 清血管好幫手

●膳食纖維：幫助排便超順暢、增加飽足感。

●維生素B1、B2：維持優良代謝、保持活力滿滿。

●礦物質鉀：可預防心血管疾病 幫助降血壓、消水腫。

●維他命C：幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外，還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。

●天然果膠：能清管路、降低血膽固醇。

高敏敏提醒，不過在攝取量上還是要注意，建議1次吃1份，將文旦放進飯碗裡，8分滿即為1份，熱量約60大卡。

