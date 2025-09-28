自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》擔心孩子表達落後？ 把握7歲前語言治療黃金期

2025/09/28 16:11

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，7歲以前是大腦發育關鍵期，及早介入不僅能改善語言能力，也能預防學習、社交與情緒上的連鎖問題；情境照。（圖取自freepik）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，7歲以前是大腦發育關鍵期，及早介入不僅能改善語言能力，也能預防學習、社交與情緒上的連鎖問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，孩子語言發展正常嗎？需要做語言治療嗎？」，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」與個人網站分享，這個問題很多家長會問，他提到，語言發展有其自然歷程，7歲以前是大腦發育關鍵期，及早介入不僅能改善語言能力，也能預防學習、社交與情緒上的連鎖問題。但不建議在4歲以前就介入。

語言治療是什麼？

胡皓淳說明，語言治療主要針對語言、語音、理解、表達或吞嚥等方面的問題，幫助患者改善溝通能力。語言治療師會根據年齡和需求，制定適合的治療計劃。通過有趣的遊戲和互動，讓患者在輕鬆的環境下改善語言能力。

什麼情況需要語言治療？

●發展中孩童。

●神經疾病患者。

●聲音問題者。

●認知功能障礙者。

語言治療黃金期特點

1.大腦發展關鍵時刻：胡皓淳提到，7歲以前大腦發育最迅速，神經連結和語言腦區正在形成，治療時能充分利用大腦自然發展的優勢。但不建議在4歲以前就介入，因為正常購音發展本來就要到4歲才較完整。

2.預防連鎖問題：胡皓淳表示，早期治療不只能改善語言能力，還能避免因溝通不良引起的學習困難、社交問題和情緒行為障礙。

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，早期治療不只能改善語言能力，還能避免因溝通不良引起的學習困難、社交問題和情緒行為障礙；情境照。（圖取自freepik）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，早期治療不只能改善語言能力，還能避免因溝通不良引起的學習困難、社交問題和情緒行為障礙；情境照。（圖取自freepik）

3.家庭影響最大化：胡皓淳說，小孩子大部分時間都和家人在一起，這時期進行治療能更有效地教家長配合技巧，讓治療效果融入日常生活。

4.為入學做準備：胡皓淳說明，4-6歲是為正式學習打基礎的時期，改善語言能力能幫助孩子為上學做好準備，減少未來學習上的障礙。

胡皓淳分享，治療流程簡介：

●治療前：首先會進行語言評估，了解孩子語言發展狀況，並制定治療計劃。

●治療中：語言治療師會根據孩子的問題，使用多種方法，如發音訓練、語言理解練習、語言遊戲等，進行個別或團體治療。

●治療後：大部分孩子在幾次治療後會有所改善，但具體效果視孩子的狀況和年齡而定。

胡皓淳提醒，語言治療能有效幫助各種年齡層的人改善溝通能力，不管是小孩有發展遲緩、發音不清，還是大人因疾病或意外導致說話或吞嚥困難，都能從專業的語言治療中獲益。如果你或家人有任何溝通、說話不清或吞嚥方面的問題，建議盡早找專業的語言治療師評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中