健康網》擔心孩子表達落後？ 把握7歲前語言治療黃金期

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，7歲以前是大腦發育關鍵期，及早介入不僅能改善語言能力，也能預防學習、社交與情緒上的連鎖問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，孩子語言發展正常嗎？需要做語言治療嗎？」，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」與個人網站分享，這個問題很多家長會問，他提到，語言發展有其自然歷程，7歲以前是大腦發育關鍵期，及早介入不僅能改善語言能力，也能預防學習、社交與情緒上的連鎖問題。但不建議在4歲以前就介入。

語言治療是什麼？

胡皓淳說明，語言治療主要針對語言、語音、理解、表達或吞嚥等方面的問題，幫助患者改善溝通能力。語言治療師會根據年齡和需求，制定適合的治療計劃。通過有趣的遊戲和互動，讓患者在輕鬆的環境下改善語言能力。

什麼情況需要語言治療？

●發展中孩童。

●神經疾病患者。

●聲音問題者。

●認知功能障礙者。

語言治療黃金期特點

1.大腦發展關鍵時刻：胡皓淳提到，7歲以前大腦發育最迅速，神經連結和語言腦區正在形成，治療時能充分利用大腦自然發展的優勢。但不建議在4歲以前就介入，因為正常購音發展本來就要到4歲才較完整。

2.預防連鎖問題：胡皓淳表示，早期治療不只能改善語言能力，還能避免因溝通不良引起的學習困難、社交問題和情緒行為障礙。

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，早期治療不只能改善語言能力，還能避免因溝通不良引起的學習困難、社交問題和情緒行為障礙；情境照。（圖取自freepik）

3.家庭影響最大化：胡皓淳說，小孩子大部分時間都和家人在一起，這時期進行治療能更有效地教家長配合技巧，讓治療效果融入日常生活。

4.為入學做準備：胡皓淳說明，4-6歲是為正式學習打基礎的時期，改善語言能力能幫助孩子為上學做好準備，減少未來學習上的障礙。

胡皓淳分享，治療流程簡介：

●治療前：首先會進行語言評估，了解孩子語言發展狀況，並制定治療計劃。

●治療中：語言治療師會根據孩子的問題，使用多種方法，如發音訓練、語言理解練習、語言遊戲等，進行個別或團體治療。

●治療後：大部分孩子在幾次治療後會有所改善，但具體效果視孩子的狀況和年齡而定。

胡皓淳提醒，語言治療能有效幫助各種年齡層的人改善溝通能力，不管是小孩有發展遲緩、發音不清，還是大人因疾病或意外導致說話或吞嚥困難，都能從專業的語言治療中獲益。如果你或家人有任何溝通、說話不清或吞嚥方面的問題，建議盡早找專業的語言治療師評估。

