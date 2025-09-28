公費流感與新冠疫苗10月起同步開打 竹縣籲「左流右新」健康安心

10月1日起公費三價流感疫苗及新冠疫苗同步開打，新竹縣分別有75家合約醫療院所提供成人流感疫苗接種，以及55家提供幼兒流感疫苗接種。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕10月1日起公費三價流感疫苗及新冠疫苗同步開打，新竹縣分別有75家合約醫療院所提供成人流感疫苗接種，以及55家提供幼兒流感疫苗接種；流感疫苗與新冠疫苗可同時接種在不同手臂上，縣長楊文科呼籲符合公費接種資格民眾，可以「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

衛生局表示，公費流感疫苗將分2階段開打。第一階段自10月1日起實施，對象是65歲以上長者、55至64歲原住民、長照（服務）機構人員、19至64歲高風險慢性病（含BMI≧30）、重大傷病及罕見疾病患者、滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生、醫事人員及衛生等防疫相關人員、禽畜養殖業及動物防疫相關人員、孕婦、6個月內嬰兒的父母及幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員。第二階段則自11月1日起實施，開放滿50至64歲無高風險成人接種疫苗。

請繼續往下閱讀...

公費新冠疫苗接種時程及對象與流感疫苗相同分2階段開打。第一階段同樣自10月1日起實施，對象為65歲以上長者、55至64歲原住民、孕婦、滿6個月以上未滿6歲幼兒及相關高風險族群等共9類公費對象。第二階段自11月1日起實施，對象為滿50至64歲無高風險成人。

符合公費對象的民眾若有接種流感疫苗、新冠疫苗的意願，只要攜帶健保卡及身分證件（身分證、兒童健康手冊、戶口名簿或居留證）等相關證件，就可至合約院所免費施打，但仍需自行負擔掛號費及注射費。

疫苗接種詳情可上新竹縣政府衛生局官網查詢，相關連結如下：

公費流感疫苗合約院所及接種對象： https://gov.tw/5cJ

公費新冠LP.8.1合約院所及相關資訊： https://gov.tw/Loq

公費成人肺炎鏈球菌疫苗介紹： https://gov.tw/K1p

竹縣疫苗地圖： https://gov.tw/gKb

公費流感疫苗將分2階段開打。（新竹縣政府提供）

施打疫苗須帶證件說明表。（新竹縣政府提供）

成人公費流感疫苗有3種。（新竹縣政府提供）

公費流感與新冠疫苗比較。（新竹縣政府提供）

公費流感、新冠疫苗接種對象說明。（新竹縣政府提供）

