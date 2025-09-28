自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

長庚永慶盃路跑台北場登場 1.6萬人總統府前開跑

2025/09/28 11:42

長庚永慶盃路跑台北場今日開跑。（長庚醫院提供）

長庚永慶盃路跑台北場今日開跑。（長庚醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕長庚永慶盃路跑台北場今日開跑，上午5點多就有1.6萬人聚集在總統府前同步開跑。長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊表示，跑步裝備簡單、場地需求低，是隨時隨地可從事的運動，非常符合現代人生活型態，養成規律運動的習慣，有助於降低未來肌少症風險，保有有良好的肌力與生活品質。

程文俊指出，今年路跑以「預防肌少症」為主題，希望鼓勵國人養成規律運動習慣，重視肌力的維持及提升，而跑步是裝備簡單且場地需求低，也可以隨時開始的運動類型，可以是民眾的好選擇。

此外，程文俊也提醒民眾，肌少症發生率隨年齡提高而增加，70歲後肌肉量與肌力更會加速流失，不僅影響行動能力，也會提高跌倒與骨折風險，有效預防肌少症，擁有良好的肌力，才能擁有優質的生活品質。

長庚永慶盃路跑台北場今日開跑，衛福部長石崇良今日也親自參與路跑活動。（圖為長庚醫院提供）

長庚永慶盃路跑台北場今日開跑，衛福部長石崇良今日也親自參與路跑活動。（圖為長庚醫院提供）

衛福部長石崇良今日也親自參與路跑，針對近期花蓮光復鄉的災情，他表示，衛福部力求第一時間確保災民醫療無虞，針對民眾健保卡、藥物等遺失情況提供免費補發，也有醫院進駐百人以上收容中心，其他也有遠距醫療與藥師送藥服務，讓民眾用藥不中斷、不短缺。

石崇良說，考量災區淹水、密集人口活動，可能存在疾病風險，因此也將針對災區提早開始並擴大施打，讓前來協助的志工也能接種公費流感疫苗，另也提供住宿補貼1天2000元，至於未來長期重建，也會配合行政院各部會提供急難救助服務，提供一戶一社工、心理諮商專線等資源。

長庚永慶盃路跑台北場共分成兩組進行，包括3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。現場並舉辦抽獎活動，與設置許多健康促進攤位，讓參加民眾也能同時吸收健康知識，收穫滿滿。有些人是全家大小一起報名來參加，享受了一個最健康的家庭日活動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中