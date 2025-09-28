長庚永慶盃路跑台北場登場 1.6萬人總統府前開跑

長庚永慶盃路跑台北場今日開跑。（長庚醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕長庚永慶盃路跑台北場今日開跑，上午5點多就有1.6萬人聚集在總統府前同步開跑。長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊表示，跑步裝備簡單、場地需求低，是隨時隨地可從事的運動，非常符合現代人生活型態，養成規律運動的習慣，有助於降低未來肌少症風險，保有有良好的肌力與生活品質。

程文俊指出，今年路跑以「預防肌少症」為主題，希望鼓勵國人養成規律運動習慣，重視肌力的維持及提升，而跑步是裝備簡單且場地需求低，也可以隨時開始的運動類型，可以是民眾的好選擇。

此外，程文俊也提醒民眾，肌少症發生率隨年齡提高而增加，70歲後肌肉量與肌力更會加速流失，不僅影響行動能力，也會提高跌倒與骨折風險，有效預防肌少症，擁有良好的肌力，才能擁有優質的生活品質。

長庚永慶盃路跑台北場今日開跑，衛福部長石崇良今日也親自參與路跑活動。（圖為長庚醫院提供）

衛福部長石崇良今日也親自參與路跑，針對近期花蓮光復鄉的災情，他表示，衛福部力求第一時間確保災民醫療無虞，針對民眾健保卡、藥物等遺失情況提供免費補發，也有醫院進駐百人以上收容中心，其他也有遠距醫療與藥師送藥服務，讓民眾用藥不中斷、不短缺。

石崇良說，考量災區淹水、密集人口活動，可能存在疾病風險，因此也將針對災區提早開始並擴大施打，讓前來協助的志工也能接種公費流感疫苗，另也提供住宿補貼1天2000元，至於未來長期重建，也會配合行政院各部會提供急難救助服務，提供一戶一社工、心理諮商專線等資源。

長庚永慶盃路跑台北場共分成兩組進行，包括3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。現場並舉辦抽獎活動，與設置許多健康促進攤位，讓參加民眾也能同時吸收健康知識，收穫滿滿。有些人是全家大小一起報名來參加，享受了一個最健康的家庭日活動。

