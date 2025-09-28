嘉義長庚2025永慶盃路跑 萬人齊跑響應運動平權

嘉義長庚2025永慶盃路跑熱情開跑。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義長庚醫院自2010年開始舉辦路跑活動，已成為嘉義地區規模最大、最具代表性的路跑盛事，第16屆「長庚永慶盃路跑」今一大早在嘉義縣治特區登場，上萬人共襄盛舉，由嘉義長庚醫院院長楊仁宗、故宮院長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、健保署南區業務組組長林純美等人鳴槍起跑，氣氛熱烈。

路跑主題以「有愛無礙運動平權」，邀請台灣腦性麻痺運動休閒協會家庭共同參與，鼓勵身心障礙者走入戶外，實踐「運動人人可及」的精神。其中林宜太選手是全國身障運動會田徑腦麻組（T31級）100、200、400、800公尺全國紀錄保持人，成為現場焦點。

請繼續往下閱讀...

台灣腦性麻痺運動休閒協會理事長周柏宏表示，腦麻朋友透過助行車即可投入路跑，3歲到70歲皆能參加，不僅有助於促進生理功能，也能培養積極的人生態度。

楊仁宗指出，長庚醫院延續創辦人王永慶先生推廣運動的理念，永慶盃路跑已連續舉辦16年。今年規劃3公里與8公里兩條路線，其中8公里路段更串聯「故宮南院」與「蒜頭糖廠」兩大景點，讓跑者沿途欣賞湖畔風光與藝文氛圍，適合親子同樂，在運動中享受健康與文化的融合。

翁章梁表示，永慶盃路跑推廣全民運動，台塑企業多年來也捐助嘉義縣25所中小學興建校舍，善舉令人敬佩。而健康除了靠醫生，更掌握在自己手上，多運動就可以增加身體健康與免疫力，希望每年都能看到鄉親熱情響應路跑，全民養成運動習慣。

嘉義長庚2025永慶盃路跑鳴槍起跑。（記者蔡宗勳攝）

嘉義長庚2025永慶盃路跑空拍壯觀畫面。（嘉義長庚提供）

嘉義長庚2025永慶盃路跑逾萬人參與。（記者蔡宗勳攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法