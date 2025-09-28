自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

彰濱秀傳獲准自體免疫細胞治療4癌症 癌療現曙光

2025/09/28 10:04

彰濱秀傳獲准自體免疫細胞治療4癌症，癌療現曙光。（記者湯世名攝）

彰濱秀傳獲准自體免疫細胞治療4癌症，癌療現曙光。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰濱秀傳紀念醫院與尚寧生物科技共同向衛福部申請「自體免疫細胞（NK）治療實體癌第1-3期，經標準治療無效」細胞治療技術一案，今年獲衛福部同意，核准的癌症項目有大腸直腸癌、肺癌、肝癌與乳癌共4項適應症，希望提高癌症治癒率，81歲的前退輔會主委馮世寬也說，自己經歷肺腺癌、打完疫苗後的心臟衰竭一度危急，在施用自體免疫細胞治療後，身體才恢復正常，終於找回生活品質。

秀傳彰化院區癌症醫院院長張正雄表示，秀傳與尚寧合作的細胞製備技術來自於日本腫瘤醫學研究所「日本免疫學權威的多田和弘博士」研發，僅須從患者身上抽取少量血液，經2周培養就能擴增活化數十億的NK細胞，透過靜脈注射的方式將NK細胞送回患者體內，即可攻擊癌細胞達到治療目的。

張正雄說，以往NK細胞治療只能用於第4期癌症，此次向衛福部申請開放讓第1~3期癌症也能使用，將能提高治癒率。

前退輔會主委馮世寬表示，他從國防部長退休後，歷經肺腺癌，還有2022年新冠疫情時打疫苗，但打了2劑疫苗後，竟心室顫動、心臟衰竭，住院手術後，無法走路。後來接受NK細胞治療後，健康狀態良好、活動能力增加，生活品質也變好了。

尚寧生技董事長林興瑞說，為照顧經濟困難的患者，將大幅減免NK細胞製作費，嘉惠經濟與生活不便的彰化患者，與彰濱秀傳共同攜手照顧弱勢患者，減緩癌痛，提高生活品質，造福鄰里。

81歲的前退輔會主委馮世寬（中）說施用自體免疫細胞治療後，身體恢復正常，找回生活品質。 （記者湯世名攝）

81歲的前退輔會主委馮世寬（中）說施用自體免疫細胞治療後，身體恢復正常，找回生活品質。 （記者湯世名攝）

