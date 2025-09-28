自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》盛夏入秋還是好累？ 3種營養素助緩解

2025/09/28 11:53

濟生會橫濱市立東部醫院患者支援中心長谷口英喜建議，可以積極補充牛磺酸、鐵、Omega-3脂肪酸來舒緩秋乏帶來的疲憊；示意圖。（圖取自photo AC）

濟生會橫濱市立東部醫院患者支援中心長谷口英喜建議，可以積極補充牛磺酸、鐵、Omega-3脂肪酸來舒緩秋乏帶來的疲憊；示意圖。（圖取自photo AC）

〔健康頻道／綜合報導〕從炎炎夏日到秋日的徐徐微風，日夜稍微有一點溫差，本來該覺得舒適一點，身體卻不這麼認為，甚至比先前炎熱的夏天更難睡？這可能是身體和精神上無法適應早晚氣溫落差與白天時間變短，導致的自律神經失調，濟生會橫濱市立東部醫院患者支援中心長谷口英喜建議，可以積極補充牛磺酸、鐵、Omega-3脂肪酸來舒緩秋乏帶來的疲憊。

J-CAST新聞》報導，大正製藥在日本針對1000名20歲以上的男女進行調查，探討入秋帶來的影響，發現有6成的人抱怨：持續疲勞、嗜睡、身體有沉重感、缺乏動力、肩膀僵硬、頭痛加劇、入睡困難等，解決方式是「讓身心進入秋季模式」

研究指出，與其淋浴，不如試試泡個38-40℃的溫水澡。洗澡後1-2個小時上床睡覺，早上醒來後立即拉開窗簾，喚醒大腦和身體，能讓混亂的生理時鐘恢復正常，助你「適應秋天」。

3種營養素遠離秋乏

●牛磺酸：促進體內各種新陳代謝，並維持自律神經的平衡，像是魷魚、章魚、扇貝、蛤蜊等貝類，及秋刀魚、鰹魚、青甘等魚類都富含牛磺酸。

●鐵：鐵在血液中負責輸送氧氣，缺鐵會導致疲勞和注意力不集中，豬肝、雞肝、魚和蛋黃中都含有豐富的鐵質。

●Omega-3脂肪酸：EPA、DHA和α-亞麻酸，在沙丁魚、竹莢魚和鯖魚等魚及紫蘇油中含量豐富。

