自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》跑得更快？ 科學實證補充1物成飛毛腿

2025/09/28 19:06

研究證實，補充咖啡因可以增強多種運動表現，包含肌肉耐力、移動速度、肌肉力量等；情境照。（圖取自freepik）

研究證實，補充咖啡因可以增強多種運動表現，包含肌肉耐力、移動速度、肌肉力量等；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡因除了可以提振精神外，還可以提升運動表現！營養師科提斯分享有研究證實，補充咖啡因可以增強多種運動表現，包含肌肉耐力、移動速度、肌肉力量等，但也提醒，補充前請先評估自己的身體狀況，再進行運動前補充咖啡因，例如本身運動時心跳已經飛快了，再補咖啡因可能會有點危險。

科提斯在臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」說明，咖啡因的抗疲勞與神經傳遞有關，能量的單位叫三磷酸腺苷，用掉能量產出了「腺苷」，而咖啡因會跟腺苷搶接收器的位置，導致腺苷減少被接收，讓你保持精神。

科提斯表示，文獻彙整補充咖啡因可以增強多種運動表現，其中有氧耐力運動似乎是咖啡因補充帶來中度至高度效益最一致的類型，但效果大小會因個體差異而不同。許多研究顯示，補充咖啡因每公斤體重3-6毫克可改善運動表現。目前對於最低有效劑量仍不明確，但可能低至每公斤體重2毫克。非常高劑量的咖啡因每公斤體重9毫克，則與高發生率的副作用相關，且不一定有更好的效果。

科提斯說，最常見的時間點是在運動前60分鐘。但最佳的攝取時機可能取決於咖啡因來源，例如咖啡因口香糖產生效果的速度，可能比咖啡因膠囊來得快。無論是對於受過訓練與未受過訓練的人，補充咖啡因皆可提升運動表現的效果。但效果因人而異，可能與咖啡因代謝相關的基因，以及身體與心理反應有關，平時的咖啡因攝取習慣，也可能影響咖啡因的補充效果。

科提斯提到，咖啡因已被證實能增加認知功能，例如注意力與警覺性，在睡眠不足的情況下，咖啡因可能改善認知與體能表現。在有氧運動中，含咖啡因的口香糖、漱口、能量膠、能量軟糖等，已顯示可改善運動表現。

科提斯強調，許多食物如茶類、巧克力都含有咖啡因，請稍微注意一下總量是否超過國家建議每日咖啡因上限攝取量300毫克，如果咖啡因會讓你睡不好，下午建議不要攝取，或是降低攝取量，以免睡不好干擾身體修復。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中