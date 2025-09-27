健康網》百萬網紅醫揭食用油是護膚神器 食藥署不認同

4種食用油抹臉，來自玻利維亞的健康與自然醫學博士、百萬網紅阿古斯丁．蘭迪瓦稱他們是天然護膚神器；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕食用油拿來護膚用，不少仕女雙眼睜得大大的，對於自然醫學博士、百萬網紅阿古斯丁．蘭迪瓦（Agustin Landivar）在YouTube上鼓吹橄欖油、椰子油、葡萄籽油、酪梨油等是除皺、逆齡的好物，還是帶著不少懷疑。

確實有些研究，指初榨椰子油在皮膚上，有抗菌、抗炎與促進皮膚屏障修復作用，但是不是所有植物油都是良方？曾有研究指出，用橄欖油塗抹在敏感、受損的膚質上，結果出現紅斑，令仕女們花容失色。

阿古斯丁．蘭迪瓦擁有754萬名訂閱者，發表「使用最好的天然家庭油去除皺紋」影片，上架不到1天，吸引6萬3178次觀看，粉絲的留言也五花八門，有的寫：「吞一茶匙橄欖油，對改善皮膚好處多多」，還有人認為，橄欖油能告別色斑，煥發活力。「我每天晚上都用椰子油，也用它來按摩臉部」。

不過，在臨床上曾有人塗抹過多橄欖油，結果造成毛孔堵塞，成了痘痘臉，食藥署提醒，食用油跟保養品的製作方式和規範不同，不論是劑量或成分都有差異，因此不宜將食用等級的油品施用於臉部。事實上，食品並非保養品，若使用橄欖油保養臉部，很容易產生痘痘等皮膚問題。

以下是阿古斯丁．蘭迪瓦點名4種油：

●橄欖油

「特級初榨橄欖油」（extra virgin olive oil）中，含有一種叫「角鯊烯（squalene）」的物質，它與我們皮膚的天然脂質相似，能深層潤澤卻不油膩，這使它成為成熟肌膚的極佳盟友。

阿古斯丁．蘭迪瓦建議使用方法：把少量擠在手上，塗抹在皺紋處，或做成面膜敷10-30分鐘，讓它滲入皮膚，提升保濕度。

●椰子油

椰子油以其抗黴、抗菌特性著稱，很多人不知道的是它含有必需脂肪酸與維生素E。維生素E有助於美化肌膚、改善循環，並在皮膚上形成保護層，阻止自由基造成的早衰。

阿古斯丁．蘭迪瓦指出，使用椰子油，但要注意不要過量，因為它對某些皮膚可能過於油膩。建議每5天或每週使用一次作為天然補充。

●葡萄籽油

適合混合性或易長粉刺的肌膚，不易堵塞毛孔。它有抗菌作用，也可作為抗氧化劑幫助修復環境傷害，使肌膚更緊緻、有彈性。

●酪梨油

它含有維生素 A、D、E，能深層滋養並幫助修復皮膚屏障。它的抗氧化成分可抗老化並保護皮膚免受日曬傷害。特別適合乾性、成熟肌膚。

阿古斯丁．蘭迪瓦認為，可以當作面膜或局部塗抹在皺紋、毛孔處。

