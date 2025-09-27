自由電子報
名人健康事

健康網》張俊雄7天前還好好的 家人透露：跌倒舊傷一直困擾他

2025/09/27 18:47

前行政院長張俊雄活躍在南部政壇，對於他驟逝，大家都依依不捨，家人曾表示，5月跌傷讓他身體大不如前。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前行政院長張俊雄辭世，享壽87歲。消息傳出，政壇一片震驚，尤其是民進黨高雄市市長初選參選人賴瑞隆，本月20日還邀請他在小港為自己站台，沒想到今（27）日傳出不幸消息。

賴瑞隆說，那天張俊雄坐著輪椅到場力挺他，由家人陪同出席，精神各方面都不錯。不過他有聽到家人說起5月時張俊雄在家中跌倒，反覆脫臼、復原，但都不算是致命性一跌。

不過，據衛福部衛教資料，有六分之一的老人有跌倒經驗，跌倒引起的身體傷害，重則骨折或頭部外傷，會增加罹病率和死亡率。有些長輩因曾有跌倒經驗而害怕再跌倒，因此自我限制行動，導致功能和活動能力逐漸喪失。

衛福部指出，在家裡最常發生跌傷有兩個地點：在住處內為家具旁、浴室、淋浴間或廁所。此外，經國健署「國民健康訪問調查」結果顯示，跌傷最常見的前三項活動為騎車、上下床及耕作/農事，最常見的四個部位為下肢、頭部、上肢及髖骨。

因此，針對跌傷的地點及原因，健康署提出防跌三部曲：

●規律運動、遵循醫囑，若服用多種藥物者，出現頭暈、肌力減弱、步履不穩等狀況，需要與醫師討論以降低跌倒風險。

●居家環境要注意，照明、防滑更小心，尤其是動線部分，要清除障礙物，地板上維持乾燥與防滑。最重要的是浴廁要能防滑且要有扶手，一些貼心的小防護，對老人來說是很重要的。

●起身、外出要留意反光標誌，尤其在過馬路時行走不要急。衛福部說，下床或起身動作要緩慢，先在床邊稍坐片刻。寒冷或陰雨天氣儘量避免外出，外出時注意穿著保暖衣物及防滑鞋、攜帶雨具、手杖、手電筒等。

