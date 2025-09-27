自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》光復鄉重災 公衛師：注意4件事避免二度傷害

2025/09/27 18:21

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災區湧入不少熱血民眾協助災民重建家園，台北市公共衛生師公會提醒，注意4大事項，避免二度傷害。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災區湧入不少熱血民眾協助災民重建家園，台北市公共衛生師公會提醒，注意4大事項，避免二度傷害。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣最美麗的風景出現在花蓮光復鄉災區，今（27）日連假首日，一大早已看見「鏟子超人」湧入，台北市公共衛生師公會提醒，大家救災的同時，重視公共衛生與環境健康，避免二次災害或長期健康危害。

台北市公共衛生師公會理事蔡秉兼表示，這次馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重泥流，與一般水災不同，泥流型災害挾帶大量土石與沉積物，可能造成潛在污染。他解釋，雖目前並無確切證據顯示花蓮災區已有嚴重化學物質或重金屬污染，但基於台灣地質特性與國際災害經驗，公衛師公會建議應採取風險預防原則。

根據921地震後部分土石流沉積物檢測顯示重金屬濃度升高，蔡秉兼說，還有日本在2018年豪雨成災及土耳其洪水，檢測地質時發現重金屬或農業化學物質的情況。

為了防範未然，蔡秉兼說，所有在光復鄉救災的熱血民眾必須要注意4大件事，避免二度傷害：

•防護裝備必備：長時間暴露於泥水、粉塵與黴菌環境，需佩戴口罩（建議 N95）、防水手套與靴子，並及時更換被污染衣物。

•預防過度勞累：高強度的搬運與清理工作易造成肌肉骨骼傷害，應安排輪班，避免長時間勞動。

•心理壓力管理：協助災區工作者可能面臨壓力或次級創傷反應（secondary trauma），應建立心理支持管道，鼓勵表達情緒並互相支持。

•健康監測：若出現發燒、腹瀉、皮膚紅腫或呼吸困難，應立即就醫，避免延誤病情。

相關單位也應該注意，災後基本健康防護。蔡秉兼說，應注意「飲用水與食品安全」、「感染控制與環境衛生」、「空氣品質與黴菌防治」、「病媒蚊控制」、「心理健康支持」等，讓重建工作順遂，災民早日恢復正常生活。

