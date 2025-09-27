健康網》健身素食好朋友大豆蛋白 營養亮點一次看

營養師王證瑋指出，大豆蛋白是從黃豆中的優質蛋白質，它含有完整的必需胺基酸，而且飽和脂肪低、沒有膽固醇，是素食族群與健身族群的好選擇；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大豆蛋白不只是素食者的專屬營養，它同時能幫助健身族群長肌肉、支持心血管與骨骼健康。營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」指出，大豆蛋白是從黃豆中的優質蛋白質，它含有完整的必需胺基酸，而且飽和脂肪低、沒有膽固醇，是素食族群與健身族群的好選擇。

大豆蛋白營養

●優質蛋白補給：含有所有必需胺基酸，能幫助肌肉修復與生長，不輸乳清蛋白。

●心血管保護：大豆蛋白能降低總膽固醇與壞膽固醇（LDL），對心臟健康加分。

●維持骨骼健康：部分研究指出，大豆異黃酮與蛋白質對骨質密度很有幫助，特別適合女性。

●體重管理好幫手：蛋白質有助增加飽足感，大豆蛋白熱量低、脂肪少，適合減脂族群。

●更年期調理：大豆中的異黃酮屬於植物性雌激素，能溫和調節荷爾蒙，對女性更年期熱潮紅、骨質流失有一定幫助。

王證瑋表示，每個人每天的蛋白質需求約每公斤體重1-1.2公克，素食者可利用大豆蛋白來補足。不過大豆蛋白的吸收率略低於動物蛋白，建議與其他植物蛋白（如堅果、全穀）搭配更均衡，至於腎臟疾病患者補充蛋白需遵循醫師建議。

