自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》健身素食好朋友大豆蛋白 營養亮點一次看

2025/09/27 20:17

營養師王證瑋指出，大豆蛋白是從黃豆中的優質蛋白質，它含有完整的必需胺基酸，而且飽和脂肪低、沒有膽固醇，是素食族群與健身族群的好選擇；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王證瑋指出，大豆蛋白是從黃豆中的優質蛋白質，它含有完整的必需胺基酸，而且飽和脂肪低、沒有膽固醇，是素食族群與健身族群的好選擇；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大豆蛋白不只是素食者的專屬營養，它同時能幫助健身族群長肌肉、支持心血管與骨骼健康。營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」指出，大豆蛋白是從黃豆中的優質蛋白質，它含有完整的必需胺基酸，而且飽和脂肪低、沒有膽固醇，是素食族群與健身族群的好選擇。

大豆蛋白營養

●優質蛋白補給：含有所有必需胺基酸，能幫助肌肉修復與生長，不輸乳清蛋白。

●心血管保護：大豆蛋白能降低總膽固醇與壞膽固醇（LDL），對心臟健康加分。

●維持骨骼健康：部分研究指出，大豆異黃酮與蛋白質對骨質密度很有幫助，特別適合女性。

●體重管理好幫手：蛋白質有助增加飽足感，大豆蛋白熱量低、脂肪少，適合減脂族群。

●更年期調理：大豆中的異黃酮屬於植物性雌激素，能溫和調節荷爾蒙，對女性更年期熱潮紅、骨質流失有一定幫助。

王證瑋表示，每個人每天的蛋白質需求約每公斤體重1-1.2公克，素食者可利用大豆蛋白來補足。不過大豆蛋白的吸收率略低於動物蛋白，建議與其他植物蛋白（如堅果、全穀）搭配更均衡，至於腎臟疾病患者補充蛋白需遵循醫師建議。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中