自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》海鮮富蛋白又低脂 國健署教份量估算聰明吃

2025/09/27 17:46

國健署提及，以1日2,000大卡規劃，以下份量的海鮮，大約等於一餐所需的14克蛋白質，如蝦仁約8–10隻；示意圖。（圖取自freepik）

國健署提及，以1日2,000大卡規劃，以下份量的海鮮，大約等於一餐所需的14克蛋白質，如蝦仁約8–10隻；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕海鮮控看過來，學會正確份量補充優質蛋白質！國民健康署在臉書專頁「食在好健康」發文分享，豆魚蛋肉類富含蛋白質，尤其海鮮類脂肪含量普遍較禽畜肉類低，因此分享1餐海鮮份量，如蝦仁約8–10隻、牡蠣約4–6顆等，約等於1餐所需14克蛋白質，同時各種食材輪流吃，並選對烹煮方式，營養又健康。

國健署表示，根據國民健康署《每日飲食指南手冊》，豆魚蛋肉類為富含蛋白質的食物，主要提供飲食中的蛋白質來源。其中豆魚蛋肉類食物中的「魚」類，包括各種魚、蝦、貝類、甲殼類、頭足類等俗稱海鮮的水產動物性食物，其脂肪含量普遍較禽畜肉類低，是日常飲食很重要的選擇之ㄧ。

鮭魚、鯖魚含Omega-3 助抗發炎

為什麼選海鮮？國健署指出，一般魚類、蝦仁、文蛤、牡蠣等海鮮類，每份脂肪含量僅約3公克以下，較紅白肉（每份5-10克脂肪）為低，且海鮮中的多元不飽和脂肪酸比例較禽畜肉高，有助維持心血管健康，如鮭魚、鯖魚等含Omega-3多元不飽和脂肪酸，幫助抗發炎。

1餐海鮮吃多少？國健署提及，以1日2,000大卡規劃，以下份量的海鮮，大約等於一餐所需的14克蛋白質，同時也提醒，豆類、海鮮、蛋、低脂肉類應輪流吃，營養更完整，並選擇清蒸、水煮、烤為首選，少油炸更輕盈。

●魚：70公克。

●蝦仁：約8–10隻（100公克）。

●牡蠣：約4–6顆（130公克）。

●花枝／小卷：約4–6個圈（60公克）。

●蛤蠣：約12–14顆。

●干貝：約4顆中等大小。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中