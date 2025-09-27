健康網》海鮮富蛋白又低脂 國健署教份量估算聰明吃

國健署提及，以1日2,000大卡規劃，以下份量的海鮮，大約等於一餐所需的14克蛋白質，如蝦仁約8–10隻；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕海鮮控看過來，學會正確份量補充優質蛋白質！國民健康署在臉書專頁「食在好健康」發文分享，豆魚蛋肉類富含蛋白質，尤其海鮮類脂肪含量普遍較禽畜肉類低，因此分享1餐海鮮份量，如蝦仁約8–10隻、牡蠣約4–6顆等，約等於1餐所需14克蛋白質，同時各種食材輪流吃，並選對烹煮方式，營養又健康。

國健署表示，根據國民健康署《每日飲食指南手冊》，豆魚蛋肉類為富含蛋白質的食物，主要提供飲食中的蛋白質來源。其中豆魚蛋肉類食物中的「魚」類，包括各種魚、蝦、貝類、甲殼類、頭足類等俗稱海鮮的水產動物性食物，其脂肪含量普遍較禽畜肉類低，是日常飲食很重要的選擇之ㄧ。

鮭魚、鯖魚含Omega-3 助抗發炎

為什麼選海鮮？國健署指出，一般魚類、蝦仁、文蛤、牡蠣等海鮮類，每份脂肪含量僅約3公克以下，較紅白肉（每份5-10克脂肪）為低，且海鮮中的多元不飽和脂肪酸比例較禽畜肉高，有助維持心血管健康，如鮭魚、鯖魚等含Omega-3多元不飽和脂肪酸，幫助抗發炎。

1餐海鮮吃多少？國健署提及，以1日2,000大卡規劃，以下份量的海鮮，大約等於一餐所需的14克蛋白質，同時也提醒，豆類、海鮮、蛋、低脂肉類應輪流吃，營養更完整，並選擇清蒸、水煮、烤為首選，少油炸更輕盈。

●魚：70公克。

●蝦仁：約8–10隻（100公克）。

●牡蠣：約4–6顆（130公克）。

●花枝／小卷：約4–6個圈（60公克）。

●蛤蠣：約12–14顆。

●干貝：約4顆中等大小。

