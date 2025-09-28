健康網》它吃1顆要爬429層樓 8種月餅熱量大比拚

營養師李婉萍提醒糖友，月餅的醣量、油量、熱量都很高，原則上不建議吃月餅，真的想吃記得將月餅與白飯代換；示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕鄰近中秋不免俗來顆月餅，不過光是1顆雙黃白蓮蓉月餅熱量就高達800卡，營養師李婉萍表示，消耗這顆雙黃白蓮蓉就需要爬429層樓，也提醒糖友月餅的醣量、油量、熱量都很高，原則上不建議吃月餅，真的想吃記得將月餅與白飯代換。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」指出，月餅的醣量、油量、熱量都很高，如果糖友很想吃，要謹記1份主食是15克醣類，約是1/4碗白飯，以雙黃白蓮蓉為例，醣類有1又1/2碗的醣量，若為豆沙蛋黃酥、芋頭酥，大約是快半碗飯，因此用主食代換來維持控糖日常，才不會佳節過後血糖反而下不來。

請繼續往下閱讀...

1顆月餅需要爬幾層樓梯消耗

●雙黃白蓮蓉：185克800卡，429層。

●綠豆椪：94克370卡，198層。

●豆沙蛋黃酥：55克234卡，124層。

●鳳梨酥：50克221卡，120層。

●伍仁月餅：50克216卡，116層。

●冰皮月餅：65克213卡，114層。

●流心奶黃月餅：50克205卡，110層。

●芋頭酥：50克162卡，86層。

李婉萍提到，吃月餅也可以搭配茶飲來減少身體負擔，像是烏龍茶、鐵觀音、包種茶都很好，天氣熱不想喝熱茶，也可先做成冷泡茶冰起來喝；還有來點高纖水果像柚子、芭樂、火龍果，可以幫助消化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法