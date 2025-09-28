自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》毛豆營養滿分！ 農糧署揭挑選技巧

2025/09/28 07:26

農糧署指出，毛豆不僅美味，還富含蛋白質、氨基酸、膳食纖維、卵磷脂、異黃酮及多種維生素與礦物質；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署指出，毛豆不僅美味，還富含蛋白質、氨基酸、膳食纖維、卵磷脂、異黃酮及多種維生素與礦物質；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏日餐桌上常見一盤撒上黑胡椒、香氣四溢的毛豆，既能當下酒小菜，也能製成細緻綿密的毛豆豆腐。農糧署表示，毛豆營養滿滿，建議挑選時選擇豆莢莢色綠有茸毛，豆仁飽滿無異味者最新鮮！

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，毛豆就是尚未成熟的大豆，在豆莢飽滿仍呈綠色時採摘採收。

農糧署提到，毛豆不僅美味，還富含蛋白質、氨基酸、膳食纖維、卵磷脂、異黃酮及多種維生素與礦物質。毛豆常見品種有高雄7號、9號、11號、12號及13號，盛產期在4月至6月，以及10月至12月之間。

挑選秘訣

●新鮮豆莢：莢大無斑痕、無裂開，莢色綠有茸毛，豆仁飽滿無異味。

新鮮豆仁：顏色嫩綠潤澤、飽滿無異味，種皮無脫膜。

農糧署補充，毛豆除了加黑胡椒做成小菜，也還可製成軟綿好吃的毛豆豆腐。準備毛豆250公克、豆腐300公克、太白粉60公克、豆漿30公克、調味料鹽巴及胡椒粉少許後，先將毛豆仁燙熟，再將所有材料用調理棒打成毛豆糊，在容器中抹油後再倒入毛豆糊，並放入電鍋中蒸煮即完成。

農業部分享，新鮮毛豆可放進保鮮袋中密封，於冰箱中冷藏可保存3〜5天；若未馬上食用，可先將其稍微氽燙，冷卻後小包分裝在保鮮袋中置於冰箱冷凍，要吃時再取出即可，不需微波加熱。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中