健康網》毛豆營養滿分！ 農糧署揭挑選技巧

〔健康頻道／綜合報導〕夏日餐桌上常見一盤撒上黑胡椒、香氣四溢的毛豆，既能當下酒小菜，也能製成細緻綿密的毛豆豆腐。農糧署表示，毛豆營養滿滿，建議挑選時選擇豆莢莢色綠有茸毛，豆仁飽滿無異味者最新鮮！

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，毛豆就是尚未成熟的大豆，在豆莢飽滿仍呈綠色時採摘採收。

農糧署提到，毛豆不僅美味，還富含蛋白質、氨基酸、膳食纖維、卵磷脂、異黃酮及多種維生素與礦物質。毛豆常見品種有高雄7號、9號、11號、12號及13號，盛產期在4月至6月，以及10月至12月之間。

挑選秘訣

●新鮮豆莢：莢大無斑痕、無裂開，莢色綠有茸毛，豆仁飽滿無異味。

●新鮮豆仁：顏色嫩綠潤澤、飽滿無異味，種皮無脫膜。

農糧署補充，毛豆除了加黑胡椒做成小菜，也還可製成軟綿好吃的毛豆豆腐。準備毛豆250公克、豆腐300公克、太白粉60公克、豆漿30公克、調味料鹽巴及胡椒粉少許後，先將毛豆仁燙熟，再將所有材料用調理棒打成毛豆糊，在容器中抹油後再倒入毛豆糊，並放入電鍋中蒸煮即完成。

農業部分享，新鮮毛豆可放進保鮮袋中密封，於冰箱中冷藏可保存3〜5天；若未馬上食用，可先將其稍微氽燙，冷卻後小包分裝在保鮮袋中置於冰箱冷凍，要吃時再取出即可，不需微波加熱。

