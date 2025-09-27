健康網》罹癌莫驚慌 9專家教戰抗癌攻略

「癌症公益論壇」今（27）日邀集預防醫學、心理照護、物理治療、營養師等專家，為病友及家屬提供專業解答。（台北市南鷹扶輪社提供）

〔健康頻道／綜合報導〕不要聞癌色變！「癌症希望公益論壇」從四大面向，「癌症預防力」、「治療新希望」、「術後重建與支持」、「家屬心理照護」，內容涵蓋癌症全病程關鍵面向，強調早期篩檢與健康生活的重要性。國防醫學大學腫瘤學教授李奇峰解析最新學術研究與臨床趨勢。

癌症已連續43年位居國人十大死因之首，僅在2024年便奪走超過5.4萬條生命，平均每天有近150個家庭因癌症面臨生離死別。以乳癌為例，每年就有超過1.5萬名女性被診斷，背後牽動超過16萬戶家庭的生活起伏。

今（27）日這場論壇是由台北市南鷹扶輪社、南鷹生技衛星社，協同社團法人台灣年輕病友協會一起舉辦，以「想像健康、傳遞希望、守護生命」為核心。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶，親自分享「我的抗癌日記」，以自身經歷訴說真實心路歷程，讓癌友與家屬在彼此共鳴中獲得力量。邀請癌友與陪同家屬免費參與，同時啟動公益募款計畫，號召社會各界共同響應。

「癌症希望公益論壇」以打造癌症友善生態系為主軸，癌症藥物開發現況、物理治療、健檢、腫瘤治療與預防醫學、頭頸癌症手術，包括癌症照護與運動、陪你走過抗癌路、癌症照顧者的身心平衡，除了專家剖析外，還有癌友現身說法。

杏語心靈診所學術副院長藍挹丰諮商心理師，以「照顧者的身心平衡」為題，關注陪伴者的心理支持，讓家庭成為抗癌過程中堅實的堡壘。

國防醫學院兼任助理教授陳孟專博士表示，癌症不是單一家庭的挑戰，而是全社會需要共同面對的課題。與會人士希望透過跨領域交流，推動政策倡議、產業參與與社會資源共享，讓癌友獲得更有溫度的照顧，並共同建構一個更友善、更完整的癌症照護環境。

