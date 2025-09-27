自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》罹癌莫驚慌 9專家教戰抗癌攻略

2025/09/27 16:25

「癌症公益論壇」今（27）日邀集預防醫學、心理照護、物理治療、營養師等專家，為病友及家屬提供專業解答。（台北市南鷹扶輪社提供）

「癌症公益論壇」今（27）日邀集預防醫學、心理照護、物理治療、營養師等專家，為病友及家屬提供專業解答。（台北市南鷹扶輪社提供）

〔健康頻道／綜合報導〕不要聞癌色變！「癌症希望公益論壇」從四大面向，「癌症預防力」、「治療新希望」、「術後重建與支持」、「家屬心理照護」，內容涵蓋癌症全病程關鍵面向，強調早期篩檢與健康生活的重要性。國防醫學大學腫瘤學教授李奇峰解析最新學術研究與臨床趨勢。

癌症已連續43年位居國人十大死因之首，僅在2024年便奪走超過5.4萬條生命，平均每天有近150個家庭因癌症面臨生離死別。以乳癌為例，每年就有超過1.5萬名女性被診斷，背後牽動超過16萬戶家庭的生活起伏。

今（27）日這場論壇是由台北市南鷹扶輪社、南鷹生技衛星社，協同社團法人台灣年輕病友協會一起舉辦，以「想像健康、傳遞希望、守護生命」為核心。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶，親自分享「我的抗癌日記」，以自身經歷訴說真實心路歷程，讓癌友與家屬在彼此共鳴中獲得力量。邀請癌友與陪同家屬免費參與，同時啟動公益募款計畫，號召社會各界共同響應。

「癌症希望公益論壇」以打造癌症友善生態系為主軸，癌症藥物開發現況、物理治療、健檢、腫瘤治療與預防醫學、頭頸癌症手術，包括癌症照護與運動、陪你走過抗癌路、癌症照顧者的身心平衡，除了專家剖析外，還有癌友現身說法。

杏語心靈診所學術副院長藍挹丰諮商心理師，以「照顧者的身心平衡」為題，關注陪伴者的心理支持，讓家庭成為抗癌過程中堅實的堡壘。

國防醫學院兼任助理教授陳孟專博士表示，癌症不是單一家庭的挑戰，而是全社會需要共同面對的課題。與會人士希望透過跨領域交流，推動政策倡議、產業參與與社會資源共享，讓癌友獲得更有溫度的照顧，並共同建構一個更友善、更完整的癌症照護環境。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中