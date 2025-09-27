自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

彰化公費流感疫苗各廠牌採購數量曝 國光最多、高端最少

2025/09/27 15:51

公費流感疫苗10月1日開打，今年起全面改採與先進國家一致的三價流感疫苗。（彰化衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕公費流感疫苗接種倒數了，10月1日全台同步開打，彰化縣今年共採購35萬8,130劑，分別來自5家廠牌，其中國光數量最多有17萬0,100劑，占近一半，最少的高端僅2萬0,920劑。

不少人認為「進口比較好」，偏愛歐洲疫苗，但彰化衛生局長葉彥伯提醒，廠牌不能挑，當天到哪家就打哪家，別被「外國的月亮比較圓」的迷思困住。他強調，今年全面採用世界衛生組織（WHO）最新建議的三價疫苗，無論國產還是進口，保護力都一樣，都能防護2株A型和1株B型病毒。

彰化縣今年採購的數量分別是國光17萬0,100劑最多，其次是葛蘭素（GSK）9萬3,950劑、東洋4萬0,450劑、賽諾菲3萬2,710劑，高端最少2萬0,920劑。

彰化縣公費流感疫苗不能挑廠牌，當天到哪家就打哪家。（彰化衛生局提供）

彰化縣公費流感疫苗不能挑廠牌，當天到哪家就打哪家。（彰化衛生局提供）

今年流感疫苗與新冠疫苗同步開打，第1階段自10月1日開始，公費接種對象包括流感疫苗：65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象。新冠疫苗：65歲以上長者、滿6個月至未滿6歲幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等9類對象。 第2階段將於11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人。

衛生局呼籲，符合資格的民眾別拖，盡早接種，才能在流感高峰來臨前獲得保護力，減少併發症與重症風險。

