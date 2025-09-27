限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
彰化公費流感疫苗各廠牌採購數量曝 國光最多、高端最少
〔記者張聰秋／彰化報導〕公費流感疫苗接種倒數了，10月1日全台同步開打，彰化縣今年共採購35萬8,130劑，分別來自5家廠牌，其中國光數量最多有17萬0,100劑，占近一半，最少的高端僅2萬0,920劑。
不少人認為「進口比較好」，偏愛歐洲疫苗，但彰化衛生局長葉彥伯提醒，廠牌不能挑，當天到哪家就打哪家，別被「外國的月亮比較圓」的迷思困住。他強調，今年全面採用世界衛生組織（WHO）最新建議的三價疫苗，無論國產還是進口，保護力都一樣，都能防護2株A型和1株B型病毒。
請繼續往下閱讀...
彰化縣今年採購的數量分別是國光17萬0,100劑最多，其次是葛蘭素（GSK）9萬3,950劑、東洋4萬0,450劑、賽諾菲3萬2,710劑，高端最少2萬0,920劑。
今年流感疫苗與新冠疫苗同步開打，第1階段自10月1日開始，公費接種對象包括流感疫苗：65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象。新冠疫苗：65歲以上長者、滿6個月至未滿6歲幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等9類對象。 第2階段將於11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人。
衛生局呼籲，符合資格的民眾別拖，盡早接種，才能在流感高峰來臨前獲得保護力，減少併發症與重症風險。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應