健康網》換季過敏性鼻炎好困擾 醫授家長4招護孩子

耳鼻喉科醫師王曜分享，家長舒緩孩子過敏症狀的4大方法，包括：辨識過敏原、積極治療，並調整孩子飲食與生活作息等；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過敏性鼻炎是秋冬換季常見問題，孩子的免疫系統尚未完全發育，更容易受到過敏源的影響，造成鼻塞、流鼻水等不適。耳鼻喉科醫師王曜分享，幫助家長舒緩孩子過敏症狀的4大方法，包括：辨識孩子過敏原、讓孩子積極治療、讓孩子學會認識過敏反應、以及調整飲食與生活作息，讓孩子健康成長。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，4招讓過敏兒生活更舒適：

1.辨識過敏原，降低接觸機會：過敏首重找出過敏源才能對症預防，常見如花粉、塵蟎、寵物毛髮或食物。

●過敏原測試：帶孩子做過敏測試，精確找出過敏源。

●環境清潔：定期清洗床單、枕套，使用防蟎床具，控制室內濕度。

耳鼻喉科醫師王曜分享，過敏首重找出過敏源才能對症預防，常見如花粉、塵蟎、寵物毛髮或食物；示意圖。（圖取自freepik）

2.積極治療，定期回診：即使環境控制得當，過敏症狀仍然可能發作，這時積極的藥物治療不可忽視。

●遵從醫囑用藥：根據醫師處方使用藥物，如抗組織胺、鼻噴劑等。

●過敏紀錄卡：製作過敏紀錄卡，記錄過敏源、藥物與緊急聯絡方式，隨時提供醫護人員參考。

3.教育孩子與照顧者，建立防護網：讓孩子學會認識過敏反應，並讓其他照顧者了解孩子的過敏情況，能大大提高應對過敏的效率。

●賦予孩子自理能力：教導孩子認識過敏症狀，並告訴身邊大人。

●溝通並尋求支援：開學或更換照顧者時，主動告知學校和照顧者過敏情況。

4.強健體質，調整飲食與生活作息：過敏反應與免疫系統的失衡有密切關係，提升免疫力可以幫助減少過敏發作；建議均衡飲食，多吃富含維生素C、D、E及Omega-3的食物，同時也應讓孩子每天運動，並保證7-8小時的高品質睡眠，有助於免疫力提升。

王曜提醒，每個孩子的過敏源和反應不同，治療方法需根據個別情況調整，應定期回診並遵從醫囑，能有效減少過敏發作，提升孩子的生活品質。

