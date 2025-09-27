自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

過度跑步是青春殺手？ 美醫師點名「這運動」更好

2025/09/27 16:45

一位美國整形外科醫師指出，過度跑步不僅可能傷害關節，還可能讓臉部加速老化、身高縮水，示意圖。（情境照）

一位美國整形外科醫師指出，過度跑步不僅可能傷害關節，還可能讓臉部加速老化、身高縮水，示意圖。（情境照）

〔即時新聞／綜合報導〕跑步雖被視為一種促進健康的有效方式，但一位美國整形外科醫師發出警告，指出過度跑步不僅可能傷害關節，還可能讓臉部加速老化、身高縮水。他建議，想維持健康與年輕外貌，騎腳踏車或許是更理想的選擇。

紐約郵報》報導，整形外科醫師英伯（Gerald Imber）近日在TikTok發布影片指出，跑步好處多，包括增強心血管健康、改善代謝健康、控制體重及強健肌肉和骨骼。雖然跑步能帶來愉悅感與成就感，但長期從事此運動可能導致膝蓋、腳踝與髖關節過度磨損，並加速皮膚老化與臉部脂肪流失，導致面容顯老；甚至因長期衝擊還讓人變矮。

英伯建議，與其執著高衝擊的跑步，不如選擇對關節友善的低衝擊運動，例如騎腳踏車。他強調，騎車不僅能提升心肺功能，還能鍛鍊腿部與核心肌群，並促進大腦健康、改善認知功能與整體心理健康。對年長者而言，更能增進平衡感與協調力，有助於預防跌倒。研究也顯示，經常騎腳踏車的人，到65歲時罹患退化性關節炎或膝蓋疼痛的機率明顯較低。

英伯的言論，在網路上引發兩極反應。不少網友留言支持，但也有人持反對意見，認為自己多年跑步並未出現相關問題。對此，另一位整形外科醫師帕斯科弗（Boris Paskhover）補充說，長期進行高強度有氧運動，確實可能導致全身脂肪減少，包括臉部脂肪，使外觀看起來較為消瘦、顯老。英伯亦在後續影片中澄清，他並非反對跑步，而是建議適度為宜，若能選擇低衝擊運動會更好。

@geraldimbermd Get on a bike. It’s better for you. #fitnesstips #womensfitness #healthylifestyle #naturalfacelift #dailyhabits ♬ original sound - Gerald Imber, MD

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中