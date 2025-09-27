過度跑步是青春殺手？ 美醫師點名「這運動」更好

一位美國整形外科醫師指出，過度跑步不僅可能傷害關節，還可能讓臉部加速老化、身高縮水，示意圖。（情境照）

〔即時新聞／綜合報導〕跑步雖被視為一種促進健康的有效方式，但一位美國整形外科醫師發出警告，指出過度跑步不僅可能傷害關節，還可能讓臉部加速老化、身高縮水。他建議，想維持健康與年輕外貌，騎腳踏車或許是更理想的選擇。

《紐約郵報》報導，整形外科醫師英伯（Gerald Imber）近日在TikTok發布影片指出，跑步好處多，包括增強心血管健康、改善代謝健康、控制體重及強健肌肉和骨骼。雖然跑步能帶來愉悅感與成就感，但長期從事此運動可能導致膝蓋、腳踝與髖關節過度磨損，並加速皮膚老化與臉部脂肪流失，導致面容顯老；甚至因長期衝擊還讓人變矮。

英伯建議，與其執著高衝擊的跑步，不如選擇對關節友善的低衝擊運動，例如騎腳踏車。他強調，騎車不僅能提升心肺功能，還能鍛鍊腿部與核心肌群，並促進大腦健康、改善認知功能與整體心理健康。對年長者而言，更能增進平衡感與協調力，有助於預防跌倒。研究也顯示，經常騎腳踏車的人，到65歲時罹患退化性關節炎或膝蓋疼痛的機率明顯較低。

英伯的言論，在網路上引發兩極反應。不少網友留言支持，但也有人持反對意見，認為自己多年跑步並未出現相關問題。對此，另一位整形外科醫師帕斯科弗（Boris Paskhover）補充說，長期進行高強度有氧運動，確實可能導致全身脂肪減少，包括臉部脂肪，使外觀看起來較為消瘦、顯老。英伯亦在後續影片中澄清，他並非反對跑步，而是建議適度為宜，若能選擇低衝擊運動會更好。

