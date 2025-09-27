健康網》「單身即地獄」巧克力歐巴車炫承罹血癌 醫曝常見症狀

現年34歲的韓星、知名舞者車炫承受邀參加「單身即地獄」，因擁有結實的巧克力腹肌，被封為「巧克力歐巴」。（圖擷取自車炫承IG）

〔健康頻道／綜合報導〕現年34歲的韓星、知名舞者車炫承因與宣美性感熱舞一炮而紅，之後更受邀參加「單身即地獄」，有著結實的巧克力腹肌，被封為「巧克力歐巴」；不料，他今（27）日卻在IG自爆罹患血癌，目前積極治療中；癌症希望基金會提醒，白血病症狀常以貧血、發燒及出血傾向來表現，最早期的症狀可能是全身倦怠等，應特別留意。

今日車炫承PO出在醫院照片，並表示，今年六月被緊急送往急診室，而後被診斷出白血病，在此之前，他通過了想參與影視作品最終試鏡，正在朝著夢想前進，但白血病診斷結果卻讓這一切戛然而止。

車炫承說，起初他難以接受這個事實，也無法告訴任何人，不過隨著時間流逝，現在終於可以坦承表達自己的心聲，「我目前正在接受治療，默默地與病魔抗爭。」未來的路雖然漫長，但他一定會戰勝病魔，迫切等待再度站上舞台的那一天。

現年34歲的韓星、知名舞者車炫承今（27）日在IG自爆罹患血癌，目前積極治療中。（圖擷取自車炫承IG）

血癌最早期症狀可能是全身倦怠

癌症希望基金會在網站說明，白血病（Leukemia）俗稱血癌，其成因多樣，包括：基因突變（如唐氏症）、暴露於有放射線污染的環境（如車諾比爾核爆意外）、病毒感染（如日本幾種的HTLV－I病毒）、化學物品刺激，以及體質等。

癌症希望基金會指出，急性白血病症狀常以貧血、發燒及出血傾向來表現。約有4成患者會出現身體多處皮膚紫斑、點狀出血或牙齦出血，或是有些人會出現經血不止或拔牙後流血不止等情況，經送醫後發現罹患白血病。

癌症希望基金會表示，最早期症狀可能是全身倦怠。而淋巴球性白血病會出現頸部淋巴腺腫大或脾臟腫大；兒童則易有骨痛，腿骨或胸骨的疼痛。另外，約一半患者是在常規血液檢查發現異常，經轉介至專科醫師處才被診斷出。因此白血球數目過多，加上不成熟的血芽細胞，是診斷白血病最早且最有力的證據。

癌症希望基金會提醒，罹患血癌的高危險因子包括：家族中有數位成員罹患白血病、唐氏症候群、神經纖維瘤症、ataxia telangiectasia、HTLV-I病毒感染，曾接受過甲基類化學藥物治療者（如何杰金氏淋巴瘤的化學治療），以及被證實有不正常的染色體或抑癌基因缺損者，皆比常人高出許多倍的血癌致病機率。

