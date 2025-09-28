自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》更年期女性常失眠 醫授5方法安心入睡

2025/09/28 14:43

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上建議，更年期女性可試著建立睡前儀式感、打造舒適睡眠環境等方式，助睡眠安穩；示意圖。（圖取自freepik）

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上建議，更年期女性可試著建立睡前儀式感、打造舒適睡眠環境等方式，助睡眠安穩；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕白天疲憊不堪，晚上卻翻來覆去，數著羊、看著時鐘，就是等不到睡意，這種身心俱疲的感受，是許多邁入更年期女性，難以言說的困擾。板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上說明，這是身體正在經歷一場自然的蛻變，若想找回睡眠安穩，可試試建立睡前儀式感、打造舒適睡眠環境、白天溫和地動一動、調整飲食小習慣、別害怕尋求協助，學習與身體新階段共處。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」表示，女性約在45到55歲間進入更年期，當身體準備從育齡期畢業，進入人生的下一個階段時，睡眠的轉變就可能悄悄來臨。

為什麼更年期會失眠？

嚴絢上說明，主要是因為體內荷爾蒙的變化。幫助我們放鬆入睡的「雌激素」與「黃體素」像潮水般慢慢退去，加上熱潮紅、夜間盜汗等身體干擾，以及對變化的焦慮感，都可能讓我們的睡眠變得淺短、容易中斷。找回安穩睡眠，可以試試這些方法：

1.建立睡前儀式感：睡前1小時放下手機，泡個溫水澡、聽聽輕柔音樂，或進行溫和伸展，讓身心準備休息。

2.打造舒適睡眠環境：保持房間涼爽、黑暗與安靜。可以選用透氣、親膚的棉質睡衣與寢具，減少悶熱感。

3.白天溫和地動一動：白天規律的散步或運動，有助於夜晚入睡，但要記得睡前避免劇烈活動。

4.調整飲食小習慣：下午之後，盡量避免咖啡因與濃茶；晚餐吃得清淡些，睡前不飽食，減輕身體負擔。

5.別害怕尋求協助：如果失眠已嚴重影響生活，請別獨自硬撐，可讓專業醫師評估妳的狀況，討論是否需要荷爾蒙或其他方式輔助，是很重要且安心的一步。

嚴絢上補充，更年期是蛻變，不是問題。睡眠的挑戰，是學習與身體新階段共處的過程，有任何疑問，讓專業的婦產科醫師成為妳的貼心後盾，一起優雅走過這段旅程。

