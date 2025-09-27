自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

研究：常用「活躍」自我描述者 死亡風險降21％

2025/09/27 15:03

1項新研究發現，那些會用活躍、有條理、積極主動、樂於助人自我描述者，通常死亡風險較低；示意圖。（法新社檔案照）

1項新研究發現，那些會用活躍、有條理、積極主動、樂於助人自我描述者，通常死亡風險較低；示意圖。（法新社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》27日報導，1項新研究發現，那些會用活躍、有條理、積極主動、樂於助人自我描述者，通常死亡風險較低；反觀自我描述中經常出現壓力、焦慮或情緒低落，則可能壽命較短。

據報導，這項發表於《身心研究雜誌》（Journal of Psychosomatic Research）的研究，可以幫助醫生研發預測健康風險的工具，不僅基於血壓、膽固醇等身體數據，還基於一個人的思考、感受和行為傾向。

研究共同作者、愛丁堡大學心理學家莫特斯 （Rene Mottus） 表示：「我們沒有關注外向或認真負責等廣泛、包羅萬象的性格類型，而是聚焦於個體的自我描述，亦即人們在填寫標準化性格問卷時談論自己的具體方式。」

莫特斯表示，這項研究的「強有力」發現首次表明，那些細微而具體的自我描述，大多數人不假思索就能輕鬆應對的自我描述，可能正悄悄地預測誰的壽命更長。他說：「『活躍』（active）這個詞最引人注目，用這種方式描述自己的參與者，在研究期間的死亡風險顯著降低，即使考慮到年齡、性別和健康狀況，風險也降低21％。」

緊隨其後的是活潑（lively）、有條理（organized）、負責任（responsible）、勤奮（hard-working）、細緻（thorough）和樂於助人（helpful）的特質。

該研究涵蓋4項主要研究，納入超過2萬2000名成年人，追蹤期為6至28年。

另一位共同作者、愛爾蘭利默里克大學心理學副教授奧蘇耶阿賓 （Paraic O'Suilleabhain） 表示：「這項研究的意義在於它的精準性。我們的研究表明，性格不僅具有普遍的影響力，而且是一系列具體行為和態度，而這些個體特徵對壽命有著可衡量的影響。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中