研究：常用「活躍」自我描述者 死亡風險降21％

1項新研究發現，那些會用活躍、有條理、積極主動、樂於助人自我描述者，通常死亡風險較低；示意圖。（法新社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》27日報導，1項新研究發現，那些會用活躍、有條理、積極主動、樂於助人自我描述者，通常死亡風險較低；反觀自我描述中經常出現壓力、焦慮或情緒低落，則可能壽命較短。

據報導，這項發表於《身心研究雜誌》（Journal of Psychosomatic Research）的研究，可以幫助醫生研發預測健康風險的工具，不僅基於血壓、膽固醇等身體數據，還基於一個人的思考、感受和行為傾向。

研究共同作者、愛丁堡大學心理學家莫特斯 （Rene Mottus） 表示：「我們沒有關注外向或認真負責等廣泛、包羅萬象的性格類型，而是聚焦於個體的自我描述，亦即人們在填寫標準化性格問卷時談論自己的具體方式。」

莫特斯表示，這項研究的「強有力」發現首次表明，那些細微而具體的自我描述，大多數人不假思索就能輕鬆應對的自我描述，可能正悄悄地預測誰的壽命更長。他說：「『活躍』（active）這個詞最引人注目，用這種方式描述自己的參與者，在研究期間的死亡風險顯著降低，即使考慮到年齡、性別和健康狀況，風險也降低21％。」

緊隨其後的是活潑（lively）、有條理（organized）、負責任（responsible）、勤奮（hard-working）、細緻（thorough）和樂於助人（helpful）的特質。

該研究涵蓋4項主要研究，納入超過2萬2000名成年人，追蹤期為6至28年。

另一位共同作者、愛爾蘭利默里克大學心理學副教授奧蘇耶阿賓 （Paraic O'Suilleabhain） 表示：「這項研究的意義在於它的精準性。我們的研究表明，性格不僅具有普遍的影響力，而且是一系列具體行為和態度，而這些個體特徵對壽命有著可衡量的影響。」

