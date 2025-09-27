自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》柚子熱量低於香蕉！ 營養師教「這樣吃」安心不怕胖

2025/09/27 13:17

營養師何采璇表示，每100克可食部位的柚子熱量僅約35–50大卡，同重量下，其實比香蕉約85大卡或柿子約60大卡都來得低；示意圖。（圖取自freepik）

營養師何采璇表示，每100克可食部位的柚子熱量僅約35–50大卡，同重量下，其實比香蕉約85大卡或柿子約60大卡都來得低；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋腳步將近，市面上已飄散柚子香。許多人一邊剝柚子，一邊擔心熱量會不會太高；對此，好食課營養師何采璇（Sally）表示，同重量下，柚子熱量其實比香蕉低，只要了解正確份量，如一般人攝取2份水果、糖友則不超過2份，就能放心享受酸甜果肉。

何采璇於臉書專頁「好食課」發文整理，4個關於柚子的必知小重點，讓你吃得安心又不怕胖！

柚子熱量真的高嗎？

何采璇表示，每100克可食部位的柚子熱量僅約35–50大卡，同重量下，其實比香蕉約85大卡或柿子約60大卡都來得低。

一顆柚子有多少熱量？

●文旦：1顆約400–600克，去皮後可食果肉約240–360克，熱量約115–170大卡。

●白柚：1顆約1.5公斤，果肉約700–800克，整顆吃下來熱量接近1碗白飯。

一天可以吃多少柚子？

何采璇提到，一般健康成人每天建議攝取2份水果，約240克柚子果肉，等於1顆中型文旦或4瓣白柚。如果懶得數片數，可將果肉全部剝入碗中，八分滿約等於1份水果，大約能吃1.5碗。糖友需注意血糖控制，一天不超過2份，並建議分時段食用。

要動多少才能消耗？

何采璇說明，以60公斤成人為例，吃下1顆文旦，大約需要慢走33–49分鐘才能消耗完這份熱量。

