健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

生酮飲食助減重 小鼠研究：長期恐增脂肪肝、高血脂風險

2025/09/27 12:30

「生酮飲食減肥法」主打幾乎不吃米飯、麵、麵包，甚至水果等碳水化合物，改以高脂、蛋白質食物為主；示意圖。（圖取自freepik）

「生酮飲食減肥法」主打幾乎不吃米飯、麵、麵包，甚至水果等碳水化合物，改以高脂、蛋白質食物為主；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕1項最新研究對備受歡迎的生酮飲食（Ketogenic diets，簡稱keto）的長期健康風險提出嚴重警告。根據《IFLScience》報導，猶他大學團隊1項近1年的小鼠實驗發現，儘管生酮飲食能有效減重，但長期執行可能導致高血脂（hyperlipidemia）和脂肪肝（hepatic steatosis）等併發症，進而顯著增加心血管疾病風險。研究作者直言，不應將生酮飲食系統性地推廣為促進健康的飲食干預措施。

為深入探討生酮飲食的長期影響，猶他大學團隊將小鼠分為4組進行近1年的飲食追蹤，其中包括脂肪含量高達89.9%的生酮飲食組。結果顯示，生酮飲食組的小鼠雖然體重沒有像標準高脂肪飲食組那樣增加，印證其減重效果，但隨著時間推移，健康狀況明顯惡化。研究作者明確指出：「儘管生酮飲食可以預防和治療肥胖，但它會導致高血脂、脂肪肝和葡萄糖不耐症。」

高血脂、脂肪肝風險增 專家籲勿盲從

高血脂是心血管疾病主要風險因素，而脂肪肝若不及時治療，可能導致嚴重肝臟損傷。值得注意的是，研究中僅在雄性小鼠觀察到肝功能障礙，暗示飲食反應可能存性別差異。其他研究也曾提出，生酮飲食較適合短期減重，並與心臟損傷、營養缺乏等負面影響有關。

這項研究發表於《科學進展》（Science Advances）期刊。研究作者強調，儘管該實驗在小鼠身上進行，其結果不應被視為對人類的「最終證明」，但也提醒，不同生酮飲食計畫差異大，需更多研究評估調整飲食是否能避免長期問題。

最終，研究作者的結果「提醒人們，應謹慎系統性地使用生酮飲食作為促進健康的飲食干預措施。」英國飲食協會也指出，遵循嚴格飲食計畫存在風險，建議民眾應諮詢註冊營養師等專業人士。

