健康網》術前藥品續停用？ 藥師：依用藥史與病史判斷

〔健康頻道／綜合報導〕手術是重要的治療方式之一，為提升手術及麻醉過程的安全性，醫療團隊必須清楚掌握患者的用藥史及病史，進一步評估治療過程中可能的出血或栓塞風險。因此，術前停藥風險評估及術後藥物加回時機點確認，成為病人、家屬與醫療團隊共同關心並討論的課題，食藥署邀請台北市立聯合醫院松德院區藥師林威廷說明相關注意事項。

林威廷提到，大多數用於控制慢性疾病的藥物，在手術期間是可以繼續使用的。尤其是需要監測血中濃度的藥物，例如digoxin、phenytoin、valproic acid等，都是建議在手術期間持續使用並監測的藥物。若是藥物突然停用會造成脫癮、反彈症候群，例如clonidine、降血壓藥中的β型阻斷劑等，也應在手術期間不中斷使用，以維持治療穩定性。

林威廷補充，藥物是否要停用或持續使用，往往與手術種類、患者年齡、肝腎功能、藥物交互作用等因素有關。醫師會依病人整體狀況進行判斷，避免因停藥或續用藥物而增加手術風險。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1045期

