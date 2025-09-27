連假出遊夯 衛生局：流感進入流行期 「這類人」要小心

彰化衛生局長葉彥伯提醒民眾，10月1日公費流感疫苗開放接種。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕連假天氣好，各地大致天氣穩定，因此許多人選擇外出遊玩，彰化縣衛生局提醒，時序已經進入「秋分」，流感也開始進入流行期了！最近彰化縣類流感患者明顯增加，大家連假外出旅遊、逛街、聚餐，一定要注意個人衛生防護。

根據統計，上週全國類流感門診就診人次約10萬人，其中中部地區就有2萬人，而彰化縣一週內就有3885人次，平均每天超過500人。更要注意的是，最近3週全國流感重症人數118人，彰化就佔了8人，大多是65歲以上長者，且不少本身有三高這類慢性病史。

請繼續往下閱讀...

衛生局長葉彥伯表示，中央預警系統已經顯示流感疫情呈上升趨勢，尤其最近3週全國和彰化的門急診類流感就醫人次持續增加，其中超過一半都是流感！

葉彥伯也提醒，隨著疫情進入流行期，加上連假人潮聚集加速傳播，如果出現流鼻水、鼻塞或喉嚨不舒服、咳嗽等一般感冒症狀，最好就不要到公共場所。如果非得出門，務必要注意通風狀況是否良好，尤其在室內人多擁擠的地方，更要提高警覺，做好戴口罩、勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生防護。

教師節連假首日，彰化地區今天好天氣，中彰快速道路上午交通狀況出現「紅色」警告。（記者張聰秋攝）

教師節連假首日出現大批車潮，國道一號、三號彰化路段和中彰快速道路出現塞車「紅通通」，車速甚至降到時速20公里以下，平日容易塞的路段更是走走停停。（記者張聰秋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法