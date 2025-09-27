健康網》程建人病逝 醫：血癌現可接受雙標靶治療 長輩罹病不要怕

前外交部長程建人不幸病逝，台大癌醫血液腫瘤科醫師劉家豪表示，現已有迷你移植技術，對血癌長輩患者治療率有提升。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕5年前傳出前外交部長程建人罹患血癌，經過積極治療，但他身體就此虛弱，26日傳出病逝消息，享壽86歲。台大癌醫血液腫瘤科醫師劉家豪表示，現已有迷你移植技術，以減低劑量的移植，其存活率成功率都不錯的，長輩們不要灰心。

劉家豪說，血癌和其他惡性腫瘤（如肺癌、乳癌）不同，就算晚期仍是可以治癒的。血癌病人要長期存活，他叮嚀，要注意心血管疾病、B型肝炎追蹤、疫苗接種、癌症篩檢、洗牙、骨密度掃描 （因類固醇）、肺功能 （肺部排斥）、眼科、皮膚、生殖、性生活，以及再度加入社會。

請繼續往下閱讀...

劉家豪表示，年紀超過80歲以上的血癌仍有治療的限制。台灣可以治癒性骨髓幹細胞移植的年紀為80歲以下。80歲以下的病患可以用雙標靶免化療的處方 （一種去甲基化的藥+口服唯可來） 控制疾病，接著迷你移植根除。

曾在疫情期間，台大癌醫接受跨國非親屬造血幹細胞移植，一名來自香港的70歲病患Eric因此得救。劉家豪指出，以近18年的數字來說，超過50歲的骨髓自體移植者占49%，異體移植則目前也有26%。

台大醫院執行過自體移植骨髓手術最大年紀曾到77歲，甚至台大也從2012年起，即使骨髓配對不合，也可以做骨髓幹細胞的移植，並且5年存活率已達56.4%。劉家豪指出，就算配對不合也可以做移植的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法