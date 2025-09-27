健康網》卵巢癌初期幾乎無明顯症狀 醫：肚子脹脹要注意

新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹表示，若發現持續腹脹、下腹悶痛、食慾變差或解便習慣改變等不適，應儘早就醫檢查；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕卵巢癌初期幾乎沒有明顯症狀，加上位置深藏在骨盆腔，不像乳房或子宮容易自行檢查，所以常常一發現就已經是晚期。新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹表示，若發現持續腹脹、下腹悶痛、食慾變差或解便習慣改變等不適，應儘早就醫檢查。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」與網頁發文指出，卵巢癌的確切原因尚未完全明確，但研究顯示與年齡增長、遺傳基因、荷爾蒙變化及生活習慣等因素有關，特別是更年期後的女性、家族中曾有人罹患卵巢癌或乳癌的族群，風險會較高。某些生活型態，例如肥胖、長期高脂飲食，可能也會增加發病機率。

卵巢癌初期症狀

●腹脹感明顯：感覺腹部腫脹、悶脹，甚至肚子變大，但體重卻沒有增加。

●消化不良或食慾不振：容易脹氣、吃一點東西就覺得飽，或明顯食慾下降。

●頻尿或解便習慣改變：尿頻、急尿，或排便頻率變多、排便型態改變等狀況。

張瑜芹說，卵巢癌第3期或第4期的患者，復發機率可能超過70％，即使是早期患者，仍有一定風險，而復發通常發生在治療後的2年內，因此這段時間的密切追蹤相當重要。定期回診、監測腫瘤指數及影像檢查，有助於及早發現並控制復發情況。維持健康生活習慣及依照醫囑治療，也有助於降低復發風險。

張瑜芹表示，卵巢癌的治療通常以手術為主，目的是切除腫瘤及受影響的組織，手術後，多數患者需接受化療，以消滅殘存的癌細胞。對於特定類型或復發的卵巢癌，可能會搭配標靶治療或放射線治療來提高療效，治療方式會依病情、年齡及整體健康狀況調整，醫師會根據個人情況制定最合適的治療計劃。

