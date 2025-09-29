自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》打呼好苦惱？ 研究：食物能改善睡眠品質

2025/09/29 08:24

研究發現，吃了鮭魚、鯖魚（富含Omega-3）、菠菜、花椰菜、藍莓（抗發炎）等食物的人，睡眠呼吸中止症風險降低28％；（圖取自freepik）

研究發現，吃了鮭魚、鯖魚（富含Omega-3）、菠菜、花椰菜、藍莓（抗發炎）等食物的人，睡眠呼吸中止症風險降低28％；（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠呼吸中止症是一種常見的睡眠呼吸障礙疾病，耳鼻喉科醫師王曜分享刊登於《American Academy of Sleep Medicine》的研究發現，吃了鮭魚、鯖魚（富含Omega-3）、菠菜、花椰菜、藍莓（抗發炎）、糙米、燕麥、全穀物、核桃、亞麻籽等食物的人，睡眠呼吸中止症風險降低28％，且男女均有顯著保護效果。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」與網頁指出，過往關於飲食與睡眠呼吸中止症的研究主要著重於熱量限制，但澳洲弗林德斯大學健康與醫學研究機構及卡達大學人類營養學系的研究團隊，首次在大規模社區樣本中系統性探討了飲食品質、飲食發炎潛力及整體健康生活方式與睡眠呼吸中止症風險的關聯性。

王曜提到，研究主張整體飲食品質、飲食的發炎特性及整體生活方式，與一般人群的睡眠呼吸中止症風險相關，且這種關聯性獨立於熱量攝入。使用美國國家健康與營養調查（NHANES）2005-2008年及2015-2018年共四個週期的數據，分析14210名參與者，發現發現飲食品質比熱量控制更重要，即使不減重，改善飲食品質就能顯著降低風險。

王曜提醒，不只是健康飲食，同時要避免油炸食物、薯條、含糖飲料、汽水、精製穀物、白麵包、加工肉品、香腸這些容易發炎的食物，因為發炎指標改善是關鍵機制。研究也指出，女性對飲食調整反應更敏感，整體健康生活方式效果更佳。從今天開始，每餐加入一份深海魚類或堅果， 減少一樣加工食品，為你的睡眠品質投資。

