健康網》割包皮手術痛不痛？ 醫：麻藥退後6-8小時痛感明顯

〔健康頻道／綜合報導〕割包皮手術有人說超痛、有人說不痛，眼看10月連假將近，想趁放假升級，卻又怕痛嗎？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，割完術後第1天尤以麻藥退後6-8小時痛感較明顯，若遵照醫囑服用止痛藥、術後規律用藥，可於48小時內大幅緩解疼痛。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，包皮手術術式有兩種：雷射環切術與微創包皮槍。雷射環切術使用雷射切除多餘包皮後縫合，手術時間較長（40-60分鐘）、恢復期較長、失血量較多，相較微創包皮槍疼痛；微創包皮槍是切割包皮的同時自動釘合傷口並止血，手術時間較短（20分鐘以內）、恢復期較短、傷口平整美觀。

割包皮甚麼時候最痛

陳鈺昕說，網路上說「術後兩週都很痛」的情況極為少見，常見原因為傷口感染，或術後進行激烈活動導致傷口癒合不良、拉扯出血等。以疼痛滿分為5來看，以下為割包皮的疼痛指數。

●打麻醉針：術前醫師會在陰莖根部施打3-4針局部麻醉，像疫苗注射或抽血一樣的些微刺痛、腫脹感：另外也可選擇「舒眠麻醉」在淺層睡眠中完成手術。

疼痛指數：1。

●手術進行中：包皮手術依術式不同，時長約20-60分鐘。疼痛感因人而異，麻醉生效後多數患者僅會感受到手術部位的拉扯翻動感。。

疼痛指數：5。

●手術後：術後第1天尤以麻藥退後6-8小時痛感較明顯，若遵照醫囑服用止痛藥、術後規律用藥，可於48小時內大幅緩解疼痛。

疼痛指數：1-2。

割包皮的術後恢復期

●1-3天：最不舒服的時間，傷口會出現腫脹、瘀青，務必按醫囑服用止痛藥與抗生素，不可碰水洗澡（以擦澡取代淋浴）。

●4-7天：腫脹達到高峰期，痛感明顯下降，可正常淋浴但需保持傷口乾燥清潔，避免長時間站立或劇烈運動。

●2-3週：傷口結痂、穩定期，腫脹逐漸消退，建議避免流汗與劇烈運動。

●4週後：傷口大致癒合，完全恢復日常生活，腫漲完全消退需2-3個月。

●建議術後至少1個月（等傷口縫線吸收或釘子脫落），再進行性行為或自慰。

