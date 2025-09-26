自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》藥非毒「正確組合」反降死亡率 醫：勿自行減量

2025/09/26 19:57

臨床上有許多證據顯示：藥物「正確組合」反而能降低死亡率，延長壽命；情境照。（圖取自freepik）

臨床上有許多證據顯示：藥物「正確組合」反而能降低死亡率，延長壽命；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「副作用會不會很大？」「藥性是不是會累積在身體裡？」，有不少慢性病患者會自己偷偷減藥。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，很多人把藥物當成「外來物」，甚至覺得「十藥九毒」，吃越多越傷身，但臨床上有許多證據顯示，藥物「正確組合」反而能降低死亡率，延長壽命，提醒服用慢性病藥物者，千萬不要自己停藥或減藥。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，三高（糖尿病＋高血壓＋高血脂）的病人，最常先停掉的，就是「降血脂藥」，但當他問病人「是不是副作用讓你不舒服？」答案很意外「覺得高血脂也沒感覺，不吃應該也沒關係吧」，事實上這樣的想法相當危險。

林軒任以心臟衰竭藥物治療「四本柱」：ARNI／ARB、β受體阻滯劑（BB）、礦物皮質受體拮抗劑（MRA）、SGLT2i為例，根據《美國心臟病學雜誌》的研究，4種藥一起使用，能把心血管死亡或住院的風險降到最低，比單吃一種藥安全又有效。不是吃藥越少越健康，而是正確的藥物組合，才能幫助你活得更久、更好。

林軒任說，每個人能承受的藥物組合不同，醫師在開立藥物前，會先評估心臟、腎臟、血液檢查等狀況，絕對不是隨便「一次塞一堆藥」給你。因為藥物像工具一樣各司其職，降血壓藥預防中風、心臟病；降血糖藥避免腎臟壞掉；降血脂藥減少動脈硬化，甚至有些藥物後來還找到新用途：糖尿病的排糖藥（SGLT2i），現在用來保護心臟、腎臟；威而鋼本來是治肺高壓，後來才變成「男性小藥丸」。

林軒任提醒正在吃慢性病藥物、有「藥吃太多、身體會壞掉」的疑慮的朋友，醫師開的藥物不吃中風、心肌梗塞、住院風險更高；吃了，醫師會幫你定期追蹤，調整到最安全的劑量，只要搭配規律回診+檢查，再加上良好的生活習慣，藥物其實不是你的敵人，而是健康的重要幫手。

