健康網》術前別吃！ 食藥署：常見藥品停用建議

食藥署表示，常見的術前停止服用藥物有：降血糖藥、治療骨質疏鬆藥品、雌激素及口服避孕藥、抗凝血、抗血小板藥；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕影響藥物停用或續用的因素眾多，且與病人本身共病、年紀、肝腎功能也相關，因此，評估的面向必須從手術種類、病患目前生理狀況、所有藥品交互作用等著手。以下列舉數種常見與手術安全有關的藥品做說明：

●降血糖藥：手術前禁食、手術時造成的生理波動、病患本身其他共病等，都有可能影響血糖變化，因此血糖監控在術中及術後格外重要。

1.胰島素：手術前是否使用早晨劑量的長效胰島素，或連續使用睡前glargine胰島素，需視病人手術前空腹時間的長短、糖尿病嚴重程度、含葡萄糖輸注液投予的期間，及手術後多久恢復口腔進食而定。

2.口服藥：口服藥通常應停用到病人可以口腔進食前。控制穩定的糖尿病患者，可於手術當日早上停用口服藥；但含Metformin成分藥物，因其會發生罕見的乳酸中毒，需於手術前至少停用1日，並於術後2-3日後，確定腎功能正常，方可重新使用。

●治療骨質疏鬆藥品：目前最常用的藥品有兩大類，其中一類是「減少骨質流失」，包括雙磷酸鹽（bisphosphonates）、RANKL抑制劑、選擇性雌激素受體調節劑（selective estrogen receptor modulators, SERM）。

1.雙磷酸鹽有造成胃腸道的副作用（食道炎、食道糜爛、潰瘍），服用前要大量喝水，吃藥後至少直坐30分鐘。

2.選擇性雌激素受體調節劑因會增加栓塞血栓事件之危險率，應在術前至少停用一週，同時待術後病人可移動時，才可再重新使用。

●雌激素及口服避孕藥：口服避孕藥中的雌激素易造成靜脈栓塞機率，尤其是在進行下肢手術的危險性更高。建議術前停用4週以上。即便停藥後1個月內仍有一定危險性，需等術後病人能移動及靜脈栓塞風險降低時，再恢復使用。

●抗凝血、抗血小板藥：這類藥品會增加手術出血的風險，建議在術前一律停用。

1.抗血小板藥品包含Acetylsalicylic acid、Clopidogrel、Cilostazol 等，主要是抑制血小板凝集，可以預防中風及血管栓塞。這類藥品在術前依其特性不同，停藥的天數也不一，約在1-14天之間。

2.抗凝血藥品則包含上市較久的Warfarin及新一代的抗凝血劑如Dabigatran、Rivaroxaban等。Warfarin依據凝血功能參考指標，決定停藥天數。為避免病患發生中高度栓塞風險，可能短期需使用低分子量肝素（Heparin）作為過渡性的治療。 新一代的抗凝血劑主要是直接抑制特定的凝血因子，藥效作用及代謝比較短，通常約需停藥1-4天，視腎功能的好壞及手術出血風險來決定停藥天數。

當手術成為必要的醫療處置時，病患與家屬應與醫療團隊充分溝通，詳實提供慢性疾病、現況用藥，並遵從醫囑調整與恢復藥物使用，在相互合作的狀態下，才能順利完成手術，共創優質的醫病關係。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1045期

