健康網》中秋將至 柚子不能與這些藥一起吃

中秋節總要吃點柚子，然新竹市衛生局提醒，需要服用藥物的話，不可與柚子或葡萄柚一起吃。（資料照，記者張聰秋攝）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節接近，大家開始吃柚子了，對吧？中秋佳節少不了香甜的柚子，然柚子與葡萄柚中的天然成分，可能會影響某些藥品的代謝，導致藥效增強、副作用加劇。

新竹市衛生局提醒，服用藥物時不可與柚子一起吃，與葡萄柚或是葡萄柚汁一起服用也很危險。特別需要注意的藥品有：

●降血壓藥。

●降血脂藥（statin類）。

●抗心律不整藥。

●鎮靜安眠藥。

●免疫抑制劑。

●抗癲癇劑。

新竹市衛生局提醒：

●服藥搭配白開水，避免咖啡、茶、牛奶、果汁、酒精等飲料。

●服藥期間，盡量避免食（飲）用柚子或葡萄柚（汁）。

●看診時，記得告訴醫師您的飲食習慣。

●有疑問，務必先詢問專業藥師。

另外，國健署在「食在好健康」粉專說明，柚子含有維生素 C、膳食纖維、鉀等營養素，能幫助排便、抗氧化。並且提出飲食建議：

控制份量：每天2份最剛好，根據＃我的餐盤，＃每餐水果拳頭大，一份水果就大約一個拳頭大小，切塊水果大約半碗~1碗，既能補充營養又不怕糖分過量。

多樣化、多色彩：不要只吃單一水果，嘗試不同種類、不同顏色的水果，才能獲得更全面的維生素、礦物質及各種植化素，有助抗氧化與保護健康。

選當季在地：當季在地的水果價格實惠、風味最佳，營養價值也比進口或冷藏保存更好。

吃原態水果：直接食用原態的水果，才可以保留完整的營養。經過濾的果汁會減少了纖維量，而降低了促進腸道蠕動的價值，可能造成便秘

