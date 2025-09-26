限制級
健康網》中秋將至 柚子不能與這些藥一起吃
〔健康頻道／綜合報導〕中秋節接近，大家開始吃柚子了，對吧？中秋佳節少不了香甜的柚子，然柚子與葡萄柚中的天然成分，可能會影響某些藥品的代謝，導致藥效增強、副作用加劇。
新竹市衛生局提醒，服用藥物時不可與柚子一起吃，與葡萄柚或是葡萄柚汁一起服用也很危險。特別需要注意的藥品有：
●降血壓藥。
●降血脂藥（statin類）。
●抗心律不整藥。
●鎮靜安眠藥。
●免疫抑制劑。
●抗癲癇劑。
新竹市衛生局提醒：
●服藥搭配白開水，避免咖啡、茶、牛奶、果汁、酒精等飲料。
●服藥期間，盡量避免食（飲）用柚子或葡萄柚（汁）。
●看診時，記得告訴醫師您的飲食習慣。
●有疑問，務必先詢問專業藥師。
另外，國健署在「食在好健康」粉專說明，柚子含有維生素 C、膳食纖維、鉀等營養素，能幫助排便、抗氧化。並且提出飲食建議：
控制份量：每天2份最剛好，根據＃我的餐盤，＃每餐水果拳頭大，一份水果就大約一個拳頭大小，切塊水果大約半碗~1碗，既能補充營養又不怕糖分過量。
多樣化、多色彩：不要只吃單一水果，嘗試不同種類、不同顏色的水果，才能獲得更全面的維生素、礦物質及各種植化素，有助抗氧化與保護健康。
選當季在地：當季在地的水果價格實惠、風味最佳，營養價值也比進口或冷藏保存更好。
吃原態水果：直接食用原態的水果，才可以保留完整的營養。經過濾的果汁會減少了纖維量，而降低了促進腸道蠕動的價值，可能造成便秘
