自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》中秋將至 柚子不能與這些藥一起吃

2025/09/26 18:19

中秋節總要吃點柚子，然新竹市衛生局提醒，需要服用藥物的話，不可與柚子或葡萄柚一起吃。（資料照，記者張聰秋攝）

中秋節總要吃點柚子，然新竹市衛生局提醒，需要服用藥物的話，不可與柚子或葡萄柚一起吃。（資料照，記者張聰秋攝）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節接近，大家開始吃柚子了，對吧？中秋佳節少不了香甜的柚子，然柚子與葡萄柚中的天然成分，可能會影響某些藥品的代謝，導致藥效增強、副作用加劇。

新竹市衛生局提醒，服用藥物時不可與柚子一起吃，與葡萄柚或是葡萄柚汁一起服用也很危險。特別需要注意的藥品有：

●降血壓藥。

●降血脂藥（statin類）。

●抗心律不整藥。

●鎮靜安眠藥。

●免疫抑制劑。

●抗癲癇劑。

新竹市衛生局提醒：

●服藥搭配白開水，避免咖啡、茶、牛奶、果汁、酒精等飲料。

●服藥期間，盡量避免食（飲）用柚子或葡萄柚（汁）。

●看診時，記得告訴醫師您的飲食習慣。

●有疑問，務必先詢問專業藥師。

另外，國健署在「食在好健康」粉專說明，柚子含有維生素 C、膳食纖維、鉀等營養素，能幫助排便、抗氧化。並且提出飲食建議：

控制份量：每天2份最剛好，根據＃我的餐盤，＃每餐水果拳頭大，一份水果就大約一個拳頭大小，切塊水果大約半碗~1碗，既能補充營養又不怕糖分過量。

多樣化、多色彩：不要只吃單一水果，嘗試不同種類、不同顏色的水果，才能獲得更全面的維生素、礦物質及各種植化素，有助抗氧化與保護健康。

選當季在地：當季在地的水果價格實惠、風味最佳，營養價值也比進口或冷藏保存更好。

吃原態水果：直接食用原態的水果，才可以保留完整的營養。經過濾的果汁會減少了纖維量，而降低了促進腸道蠕動的價值，可能造成便秘

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中