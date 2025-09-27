健康網》吃素清淡好健康？ 醫揭5大陷阱吸油更傷身

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，素食未必等於清淡，尤其素食使用的一些蔬菜易吸油，導致脂肪含量高；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人選擇吃素是為了減重、排毒，或覺得素食一定比葷食健康；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，素食未必等於清淡，尤其素食使用的蔬菜、加工偽素食易吸油、脂肪含量高，烹調方式也較重口味，加上認為所有植物油均健康而過量使用，導致看似無害的素食料理，其實可能油脂激增更傷身。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，在現代飲食環境裡，素食餐點常常披著健康外衣，卻暗藏以下5大油脂陷阱，讓這些看似無害的素食料理，可能比一份炸雞餐還要更油、更傷身。

●陷阱1—天然吸油王蔬菜：有些蔬菜結構堪稱天生「油性磁鐵」，如茄子具多孔結構，能吸走大量油；菇類（香菇、杏鮑菇）像海綿一樣，炒後不覺油膩，但油脂含量激增；葉片類蔬菜（油麥菜、娃娃菜）容易掛油，一盤清炒就可能含近20g脂肪。

●陷阱2—加工偽素食：如素肉或素雞塊使用大量植物油與澱粉製作，油炸後脂肪含量直逼速食炸雞；炸豆皮、油豆腐等豆製品在高溫油炸中吸滿油脂，一塊小小油豆腐就能帶來驚人的熱量；素香腸、素丸子則為了模仿肉的口感，常加入椰子油、棕櫚油等飽和脂肪。

●陷阱3—重口味烹飪法：素食餐館常見素食重口味，如宮保素雞丁、糖醋素排骨炸過再上糖醋汁，熱量雙倍；麻辣素火鍋的湯底使用大量辣油，豆皮、蔬菜全吸飽油；素炸春捲外皮酥脆，但其實就是澱粉+油脂的熱量炸彈。

●陷阱4—過量植物油：別以為素食就能避開高脂飲食的壞處，研究指出，過量植物油與飽和脂肪同樣會增加非酒精性脂肪肝風險。

●陷阱5—植物油未必均健康：須視油品的脂肪酸組成與烹調方式，如橄欖油、芥花籽油推薦日常烹飪或涼拌；花生油、芝麻油適合適量點綴；椰子油、棕櫚油則應避免天天使用，尤其是心血管疾病高危族群。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，油品是否健康須視脂肪酸組成與烹調方式，如橄欖油、芥花籽油便推薦日常烹調或涼拌使用；情境照。（圖取自freepik）

黃軒說明，高油素食者的膽固醇與體重問題，和葷食高脂飲食者本質上無差異，若再搭配高碳水（如白飯、麵條），血糖與胰島素阻抗問題更容浮現。因此，素食想要吃得健康，以下降油5技巧有助減少攝取隱形脂肪：

●炒茄子先水煮，油吸附量能大幅下降。

●豆製品選清蒸或滷製食材，少油又能保留蛋白質。

●火鍋選清番茄湯、菌菇湯等清湯底，蔬菜吸湯更清爽。

●善用噴油壺或刷油，控制每次下鍋的油量。

●少用「重油二次加工」，避免炸後再掛醬汁的做法（如糖醋素排骨、宮保素雞）。

黃軒也再次強調，素食不等於清淡飲食，高油脂的素食其實就像熱量炸彈。想要吃素吃得健康，記得掌握降油5技巧，聰明選食材、控制油脂來源與烹調方式，才能享受素食美味，同時守住健康底線，避免「假素食，真發胖」。

