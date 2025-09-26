自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》打呼≠睡得好！ 醫示警：小心缺氧奪命

2025/09/26 21:45

很多人誤以為打呼（打鼾）是睡得很熟、很好，但其實可能是睡眠呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

很多人誤以為打呼（打鼾）是睡得很熟、很好，但其實可能是睡眠呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕打呼不等於睡得好！周伯翰身心醫學診所醫師陳柏安指出，睡眠中打呼聲大且不規律，有可能是睡眠呼吸中止症，要小心會造成反覆缺氧與睡眠片段化，進而顯著提高高血壓、糖尿病、心肌梗塞與中風風險，若長期未治療，甚至會增加猝死風險。

誤以為慢性失眠 其實是睡眠呼吸中止症

新竹42歲黃姓工程師，長期受失眠困擾，一晚會醒來3-4次，白天精神不濟，還因嗜睡多次上班遲到。為了助眠，他先是求助安眠藥，卻愈吃愈沒效；後來乾脆睡前喝酒助眠，結果工作表現每況愈下。直到一次健檢，護理師提醒進一步檢查，才發現真正元凶竟是「阻塞型睡眠呼吸中止症」。

他開始使用「陽壓呼吸器治療」，睡眠品質大幅改善，不僅能一覺到天亮，也成功戒掉長期依賴的藥物與酒精。

陳柏安提醒，許多人一出現睡不著，就急著服用安眠藥，但若真正病因是睡眠呼吸中止症，藥物反而可能使喉嚨肌肉過度放鬆，加重呼吸道阻塞，睡眠品質只會更差。

若長期失眠、白天疲倦，甚至合併打呼、夜間喘氣或晨起頭痛，一定要考慮是否有呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

若長期失眠、白天疲倦，甚至合併打呼、夜間喘氣或晨起頭痛，一定要考慮是否有呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

這些症狀別輕忽　恐是呼吸道阻塞警訊

「若長期失眠、白天疲倦，甚至合併打呼、夜間喘氣或晨起頭痛，一定要考慮是否有呼吸中止症。」陳柏安提醒，別再以酒精或藥物硬逼自己入睡，以免延誤病情。

常見警訊

●睡眠中打呼聲大且不規律

●睡覺時有喘氣、憋氣現象

●白天嗜睡、注意力難集中

●早晨頭痛、口乾

●情緒不穩、記憶力下降

陳柏安提醒，若出現以上狀況，務必提高警覺。

台灣診斷率不到1% 潛在患者遠比想像多

國際研究顯示，睡眠呼吸中止症盛行率約5%至10%；但健保資料統計，台灣阻塞型睡眠呼吸中止症的診斷率僅約0.49%。陳柏安分析，過去檢測需到醫院過夜，讓許多人卻步，因此有大量患者未被發現。

隨著「居家型睡眠多項生理檢測」普及，民眾可在熟悉環境中睡覺，配戴小型儀器就能完成篩檢，醫師再依據數據判斷是否需進一步治療，大幅降低檢測門檻。

不只是睡眠問題 更會奪走健康

陳柏安強調，睡眠呼吸中止症不只是「睡不好」的小毛病，它會造成反覆缺氧與睡眠片段化，進而顯著提高高血壓、糖尿病、心肌梗塞與中風風險，也可能引發肥胖惡性循環、情緒不穩、記憶力下降。若長期未治療，甚至會增加猝死風險。

陳柏安提醒，「睡眠問題不能只靠藥物壓制！」一旦發現長期失眠合併打呼、喘氣等症狀，就應盡快就醫檢查，找出真正原因，才能避免錯失治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中