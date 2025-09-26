健康網》打呼≠睡得好！ 醫示警：小心缺氧奪命

很多人誤以為打呼（打鼾）是睡得很熟、很好，但其實可能是睡眠呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕打呼不等於睡得好！周伯翰身心醫學診所醫師陳柏安指出，睡眠中打呼聲大且不規律，有可能是睡眠呼吸中止症，要小心會造成反覆缺氧與睡眠片段化，進而顯著提高高血壓、糖尿病、心肌梗塞與中風風險，若長期未治療，甚至會增加猝死風險。

誤以為慢性失眠 其實是睡眠呼吸中止症

新竹42歲黃姓工程師，長期受失眠困擾，一晚會醒來3-4次，白天精神不濟，還因嗜睡多次上班遲到。為了助眠，他先是求助安眠藥，卻愈吃愈沒效；後來乾脆睡前喝酒助眠，結果工作表現每況愈下。直到一次健檢，護理師提醒進一步檢查，才發現真正元凶竟是「阻塞型睡眠呼吸中止症」。

他開始使用「陽壓呼吸器治療」，睡眠品質大幅改善，不僅能一覺到天亮，也成功戒掉長期依賴的藥物與酒精。

陳柏安提醒，許多人一出現睡不著，就急著服用安眠藥，但若真正病因是睡眠呼吸中止症，藥物反而可能使喉嚨肌肉過度放鬆，加重呼吸道阻塞，睡眠品質只會更差。

若長期失眠、白天疲倦，甚至合併打呼、夜間喘氣或晨起頭痛，一定要考慮是否有呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

這些症狀別輕忽 恐是呼吸道阻塞警訊

「若長期失眠、白天疲倦，甚至合併打呼、夜間喘氣或晨起頭痛，一定要考慮是否有呼吸中止症。」陳柏安提醒，別再以酒精或藥物硬逼自己入睡，以免延誤病情。

常見警訊

●睡眠中打呼聲大且不規律

●睡覺時有喘氣、憋氣現象

●白天嗜睡、注意力難集中

●早晨頭痛、口乾

●情緒不穩、記憶力下降

陳柏安提醒，若出現以上狀況，務必提高警覺。

台灣診斷率不到1% 潛在患者遠比想像多

國際研究顯示，睡眠呼吸中止症盛行率約5%至10%；但健保資料統計，台灣阻塞型睡眠呼吸中止症的診斷率僅約0.49%。陳柏安分析，過去檢測需到醫院過夜，讓許多人卻步，因此有大量患者未被發現。

隨著「居家型睡眠多項生理檢測」普及，民眾可在熟悉環境中睡覺，配戴小型儀器就能完成篩檢，醫師再依據數據判斷是否需進一步治療，大幅降低檢測門檻。

不只是睡眠問題 更會奪走健康

陳柏安強調，睡眠呼吸中止症不只是「睡不好」的小毛病，它會造成反覆缺氧與睡眠片段化，進而顯著提高高血壓、糖尿病、心肌梗塞與中風風險，也可能引發肥胖惡性循環、情緒不穩、記憶力下降。若長期未治療，甚至會增加猝死風險。

陳柏安提醒，「睡眠問題不能只靠藥物壓制！」一旦發現長期失眠合併打呼、喘氣等症狀，就應盡快就醫檢查，找出真正原因，才能避免錯失治療時機。

