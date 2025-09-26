自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

這五種鎂補充劑 有助改善肌肉功能、促進心臟健康

2025/09/26 16:53

5種鎂補充劑有助於人體肌肉功能、心臟健康以及其他重要功能。圖為檸檬酸鎂補充劑。（擷自X@brokenartd）

5種鎂補充劑有助於人體肌肉功能、心臟健康以及其他重要功能。圖為檸檬酸鎂補充劑。（擷自X@brokenartd）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕鎂是1種人體必需礦物質，它參與體內300多種生化反應。人類需要鎂來增強肌肉力量、維持心臟健康、控制血糖水平、支持神經系統運作。印度時報（TOI）指出，有5種鎂補充劑有助於人體肌肉功能、心臟健康以及其他重要功能，但報導也提到，服用前必需先諮詢醫生。

第一種鎂補充劑是檸檬酸鎂。檸檬酸鎂是人體吸收最有效、最廣泛使用的鎂化合物之一。它有助於緩解肌肉酸痛、痙攣和緊張，同時增強肌肉細胞的能量生成。這種鎂化合物具有通便功效，有助於緩解便秘，同時也能放鬆肌肉，緩解肌肉緊張。

服用檸檬酸鎂的人可以減輕肌肉疲勞，並加快運動後的恢復時間。這種補充劑對胃部健康有益，也能有效提高體內鎂的含量，有益於肌肉和神經健康。

第二種鎂補充劑是甘胺酸鎂。甘胺酸鎂有助於人們放鬆身心，改善睡眠，它對充滿壓力及焦慮和難以入睡的人群非常有益。

由於甘胺酸鎂對胃腸道的副作用極小，人的消化系統不會受到不良影響。該補充劑有助於維持肌肉功能，同時減少肌肉痙攣，並對整體健康產生正面影響。

第三種鎂補充劑是硫酸鎂。硫酸鎂對心臟有益，因為它可以調節心臟電活動，維持血管健康，同時降低血壓。硫酸鎂在心臟治療中的醫學應用，使其可以作為膳食補充劑，用於在日常生活中維護心臟健康。

另外人們能使用含有硫酸鎂的瀉鹽進行內服或外敷，以緩解肌肉疼痛和發炎。

第四種鎂補充劑是牛磺酸鎂。牛磺酸鎂是由胺基酸牛磺酸和鎂結合而成的營養補充劑，對心血管健康有益。如果想降低血壓和控制血糖，可以考慮服用該營養補充劑。它有助於減輕心血管負擔，改善血液循環，並促進心臟健康。

牛磺酸具有保護心臟和舒緩血管的作用，與鎂產生的共同作用，能夠有效改善心臟功能，並維護長期的心臟健康。

第五種鎂補充劑是蘋果酸鎂。蘋果酸鎂是由鎂和蘋果酸結合而成的化合物，它能幫助細胞產生能量。對於患有慢性疲勞症候群、纖維肌痛症以及肌肉疼痛的人來說，該營養補充劑非常有益。它能夠增強肌肉功能，提高能量水平，並減輕肌肉酸痛。

此外蘋果酸鎂的吸收率高，對消化系統幾乎沒有副作用。服用此補充劑後，人們通常會感覺精力更充沛，肌肉疼痛也得到緩解。

