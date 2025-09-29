健康網》中秋月餅大啖不用怕！ 營養師教穩糖、燃脂補救2妙招

Cofit總營養師張宜婷表示，中秋糕餅雖美味，讓人忍不住一口接一口，但吃下的糖份和油脂也容易讓血糖飆升、脂肪囤積；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節快到了，吃貨們是否已經買好各式應景月餅、甜點準備大快朵頤？Cofit總營養師張宜婷表示，中秋糕餅雖美味，讓人忍不住一口接一口，但吃下的糖份和油脂也容易讓血糖飆升、脂肪囤積。建議此時可掌握「飲食+運動補救法」，讓你佳節可大啖美味，同時健康又安心。

⠀

面對琳琅滿目的各種中秋甜點、月餅，令人食指大動，吃多卻充滿罪惡感又後悔肥一圈？張宜婷於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文表示，想要補救過節一時失控，攝取過多月餅等糕點，建議可採行以下2招補救，可達到穩定血糖、促進消化與燃脂作用：

飲食補救法

●控制碳水攝取：減少飯、麵等主食，多吃蔬菜與高纖食物，血糖穩定又助代謝。B群、肉鹼加分。

請繼續往下閱讀...

●減少當日脂肪：選擇低脂高蛋白食物，如雞肉、魚肉，搭配茄紅素更可助代謝。

●間歇性斷食：執行16:8斷食法，限制進食時間，給身體充分消化空間。

●多吃高纖蔬菜：慢吸收糖份，血糖更穩，減少脂肪囤積。⠀

運動補救法

●中低強度運動：瑜伽、慢跑或快走，促進消化與代謝。

●有氧運動：30-45分鐘快走或慢跑，消耗多餘糖份。

●力量訓練／HIIT：30分鐘高強度訓練，加速脂肪燃燒、提升基礎代謝。

此外，張宜婷也曾於臉書發文提及，身體在晚上對醣類的吸收力較好，因此建議月餅在晚上6點前吃完。若時間晚了真的嘴饞想吃，可適量選擇鹹口味的月餅，吃之前先喝杯開水或無糖茶，也能減少攝取過多熱量。

張宜婷強調，即使月餅吃多了，搭配這些飲食與運動補救法，還是能夠達到控制體重的目的，讓你中秋吃得安心無負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法