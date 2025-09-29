自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》中秋月餅大啖不用怕！ 營養師教穩糖、燃脂補救2妙招

2025/09/29 07:25

Cofit總營養師張宜婷表示，中秋糕餅雖美味，讓人忍不住一口接一口，但吃下的糖份和油脂也容易讓血糖飆升、脂肪囤積；示意圖。（圖取自photoAC）

Cofit總營養師張宜婷表示，中秋糕餅雖美味，讓人忍不住一口接一口，但吃下的糖份和油脂也容易讓血糖飆升、脂肪囤積；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節快到了，吃貨們是否已經買好各式應景月餅、甜點準備大快朵頤？Cofit總營養師張宜婷表示，中秋糕餅雖美味，讓人忍不住一口接一口，但吃下的糖份和油脂也容易讓血糖飆升、脂肪囤積。建議此時可掌握「飲食+運動補救法」，讓你佳節可大啖美味，同時健康又安心。

面對琳琅滿目的各種中秋甜點、月餅，令人食指大動，吃多卻充滿罪惡感又後悔肥一圈？張宜婷於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文表示，想要補救過節一時失控，攝取過多月餅等糕點，建議可採行以下2招補救，可達到穩定血糖、促進消化與燃脂作用：

飲食補救法

控制碳水攝取：減少飯、麵等主食，多吃蔬菜與高纖食物，血糖穩定又助代謝。B群、肉鹼加分。

減少當日脂肪：選擇低脂高蛋白食物，如雞肉、魚肉，搭配茄紅素更可助代謝。

間歇性斷食：執行16:8斷食法，限制進食時間，給身體充分消化空間。

多吃高纖蔬菜：慢吸收糖份，血糖更穩，減少脂肪囤積。⠀

運動補救法

中低強度運動：瑜伽、慢跑或快走，促進消化與代謝。

有氧運動：30-45分鐘快走或慢跑，消耗多餘糖份。

力量訓練／HIIT：30分鐘高強度訓練，加速脂肪燃燒、提升基礎代謝。

此外，張宜婷也曾於臉書發文提及，身體在晚上對醣類的吸收力較好，因此建議月餅在晚上6點前吃完。若時間晚了真的嘴饞想吃，可適量選擇鹹口味的月餅，吃之前先喝杯開水或無糖茶，也能減少攝取過多熱量。

張宜婷強調，即使月餅吃多了，搭配這些飲食與運動補救法，還是能夠達到控制體重的目的，讓你中秋吃得安心無負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中