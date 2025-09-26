擴大公費流感、新冠疫苗對象 納花蓮光復鄉居民與救災人員

許多民眾自發性到花蓮光復鄉協助救援。（台鐵公司提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，交通受阻、居民集中安置，恐加劇疫情傳播風險。疾病管制署今（26日）宣布，將擴大公費疫苗接種對象，除原已優先開放收容所災民外，進一步納入光復鄉全體居民及救災人員，預估約1.2萬人受惠，中央已緊急調撥足額疫苗，由花蓮縣政府安排施打。

疾管署發言人曾淑慧說，國內流感疫情已進入流行期並有升溫趨勢，光復鄉因災情影響，交通時間大幅延長、醫療可近性降低，若社區內出現群聚感染，將加重當地醫療體系與救災能量負擔。「昨天主要是針對收容所災民開放流感疫苗，今天部長裁示，整個光復鄉的居民也都可以打流感和新冠疫苗。」

曾淑慧說明，收容所民眾因群聚風險高，將提前於10月1日前接種，其餘居民與救災人員則與全台同步於10月1日開打。雖然公費疫苗原本設有年齡與資格限制，但此次光復鄉居民將不受限制，一律可接種。中央已於昨日開始配送疫苗，預計下週二前陸續到位，由花蓮縣衛生局依社會處、鄉公所及衛生所名冊規劃，並結合醫院協助執行。

曾淑慧補充，此次疫苗由中央直接撥補，流感疫苗部分動用20萬劑開口合約，新冠疫苗則有300萬劑存量，目前全國已接種約250萬劑，數量仍充足，「不用擔心不夠」。

