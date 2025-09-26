自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

10月起 基隆公費流感及新冠疫苗同步接種

2025/09/26 16:14

基隆市府宣布從10月1日起，流感與新冠（LP.8.1）疫苗同步開打。（圖取自shutterstock）

基隆市府宣布從10月1日起，流感與新冠（LP.8.1）疫苗同步開打。（圖取自shutterstock）

〔記者俞肇福／基隆報導〕為守護國人健康，10月1日起，流感與新冠（LP.8.1）疫苗同步開打，民眾可就近前往基隆市七區衛生所或轄內54家合約醫療院所接種。另外，基隆市衛生局也在10月份安排104處社區接種站及增加假日、夜間接種服務，民眾可善加利用，相關接種服務資訊可上基隆市衛生局官網查詢。如有相關疑問，請撥打防疫專線02-24276154洽詢。

基隆市衛生局長張賢政指出，114年度流感與新冠疫苗分兩階段開打，10月1日起公費流感及新冠疫苗同步開打，請民眾儘速完成接種；另外，6歲至49歲一般健康民眾將不再提供公費新冠疫苗接種。第二階段則於11月1日開始，提供50至64歲無高風險慢性病民眾接種。凡符合以上接種對象的民眾，請儘速完成疫苗接種，以建立保護力，避免感染與重症風險。

張賢政呼籲，基隆市114年度已採購流感疫苗10萬6000劑，提供符合資格民眾施打。流感並非一般感冒，嚴重時恐引發肺炎、腦炎、心肌炎等併發症；新冠病毒同樣可能導致重症、住院甚至死亡，對長者及慢性病患者威脅尤大，請符合資格儘速完成接種。

衛生局也提醒，請民眾儘速前往接種公費流感或新冠疫苗，並請攜帶健保卡，兒童則請加帶兒童健康手冊前往接種。

10月1日起，流感與新冠（LP.8.1）疫苗同步開打，民眾可就近前往基隆市七區衛生所或轄內54家合約醫療院所接種。（圖為基隆市政府提供）

10月1日起，流感與新冠（LP.8.1）疫苗同步開打，民眾可就近前往基隆市七區衛生所或轄內54家合約醫療院所接種。（圖為基隆市政府提供）

