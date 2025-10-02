自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》著床期「辦事」害流產？醫：不影響胚胎著床

2025/10/02 16:01

不少太太憂心在著床時辦事，恐影響著床甚至引發不好的結局。對此婦產科醫師蘇怡寧表示，多項研究指出並無關連。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多太太在著床或懷孕初期，便會失去與丈夫的性生活；不僅有些丈夫難以忍受無性生活，甚至太太也有性需求，又憂心會影響胎兒而不敢「辦事」。關於在著床期間有性行為，婦產科醫師蘇怡寧表示，目前的共識是「著床期性行為不會干擾胚胎著床，也不會影響懷孕結局。」而他更提出增加受孕機率的方式。

到底在胚胎著床的時候是不是要完全避免性行為以免會影響受孕或者造成流產呢？蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，「根據目前的研究跟共識，其實並沒有這樣的結論。」在2014年有這樣的論文提到這件事情，但在2020年更大規模的研究就把它否定。

多項研究顯示，著床期也就是排卵後第5到第9天，是否有性行為和受孕機率沒有顯著差異。有大型研究就發現，著床期有性行為和完全沒有性行為，兩者的懷孕率幾乎一樣。德國自然受孕資料庫的分析也得到相同的結果。

早期有些小型研究懷疑可能會降低受孕率，但後續規模更大方法更嚴謹的研究，並沒有支持這個說法。所以目前的共識是：著床期性行為不會干擾胚胎著床，也不會影響懷孕結局。

至於會不會增加早期流產或影響胚胎品質，目前的證據也不一致，部分研究觀察到可能和受孕率略有下降有關；但沒有直接證據顯示會導致流產。大多數流產其實和胚胎本身的染色體異常或著床時間有關，而不是因為在那幾天發生了性行為。

有趣的是，在人工生殖像是試管嬰兒的環境裡，反而有研究指出精液中的免疫因子，可能促進母體和胚胎之間的訊號交流，甚至幫助早期的著床。只是整體妊娠率差異不大。

更重要的是，根據現有的醫學文獻和學會的共識，真正決定受孕率的關鍵在於：排卵期及其附近的性行為頻率。最佳的受孕時機是排卵日前5天到排卵日當天。其中排卵前一到兩天的同房機率最高。

建議在這段時間每一到兩天有一次性行為，可以最大程度提高受孕率。如果無法精確掌握排卵日，每週同房兩到三次就足以涵蓋受孕機會，和更高頻率相比差別不大。

研究顯示，增加同房頻率可以縮短懷孕所需的時間並提高累積懷孕率；只要男性精液品質正常，每天同房也不會對精液造成不良影響。

所以總結來說，沒有明確證據顯示在著床期性行為會影響懷孕或流產，也沒有專業學會建議要特別避免。「真正需要專注的，是把握排卵期，並在那段時間保持固定頻率的性行為。因為那才是決定能不能懷孕的關鍵。」

