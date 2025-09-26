自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》「腕隧道症候群」手好痛！醫談4高風險者 滑手機入列

2025/09/26 16:04

馬偕醫院神經外科主治醫師林新曜提醒，若經常滑手機，恐引發腕隧道症候群。（圖取自freepik）

馬偕醫院神經外科主治醫師林新曜提醒，若經常滑手機，恐引發腕隧道症候群。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕手麻、手痛？小心腕隧道症候群！馬偕醫院神經外科主治醫師林新曜表示，若曾感覺手麻，甚至握不住東西，就可能是腕隧道症候群

林新曜在臉書專頁「林新曜醫師的貼文」發文表示，是否曾經手麻、手痛，甚至半夜痛到醒來？這可能不是單純「姿勢不良」，而是常見的「腕隧道症候群」（Carpal Tunnel Syndrome, CTS）！

什麼是腕隧道症候群？說明，當手腕裡的「腕隧道」太擠，壓迫到正中神經，就會引起麻木、刺痛、無力。典型症狀包括：大拇指、食指、中指及無名指靠近拇指那一側麻木、刺痛；夜間或清晨手麻痛醒（甩一甩會比較好）；手握不住東西，甚至常常掉東西；嚴重時，拇指根部肌肉會出現萎縮。

高風險族群為：

●長時間使用電腦、滑手機。

●重複使用手腕的工作（工廠、家庭代工等）。

●孕婦、更年期女性。

●有糖尿病、甲狀腺低下、類風濕性關節炎的人。

如何診斷？林新曜說明，醫師會透過問診與理學檢查（如 Tinel 徵象、Phalen 測試），必要時加上電生理檢查來確認。

治療則大致分成兩類：

輕中度患者：副木固定、藥物治療、物理治療（伸展、超音波）、甚至瑜伽。

嚴重患者：若症狀持續惡化，則需要考慮手術（傳統開放或內視鏡減壓手術，還有微創傷口的選擇）。

日常保養小撇步：

避免手腕長時間維持同一姿勢

使用符合人體工學的滑鼠、鍵盤

手腕痠痛時可休息、冰敷

規律運動，增加手部肌肉耐力

最後林新曜總結，腕隧道症候群是現代人常見的文明病之一，但及早診斷、治療與生活調整，都能大大改善症狀，避免惡化！如果你或身邊的人有手麻、手痛的困擾，別忽視，記得找專業醫師檢查喔！

