健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

首見！健保會各部門總額協商齊登頂 成長率全達上限5.5％

2025/09/26 16:25

健保會執行秘書周淑婉說明今年健保會協商結果。（記者邱芷柔攝）

健保會執行秘書周淑婉說明今年健保會協商結果。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保會24日歷經13小時馬拉松式協商，在醫界與付費者代表雙方釋出最大誠意下，醫院、西醫基層、牙醫及中醫各部門總額全數拍板，其中門診透析併入醫院與西醫基層的總額預算，最終協商結果，各部門成長率全數達到行政院核定上限5.5%，健保總額達9883.35億元，創下健保會成立12年來首見紀錄。

健保會執行秘書周淑婉今（26日）說明，明年度健保總額成長率核定範圍為2.942%至5.5%，此次協商最終達成共識，其中醫院總額6853.06億元、西醫基層1861.99億元、牙醫583.69億元、中醫364.29億元，加上其他預算220.32億元，整體成長率全數達到5.5%，合計9883.35億元，接近兆元，較今年度增加515.65億元。

周淑婉說，此次協商另一大亮點，是雙方一致認同經費投入首重「友善醫事人員執業環境」，醫院、西醫基層及中醫門診合計新增55.344億元，用於提升護理人員待遇。同時，為強化醫療韌性，共編列77.611億元，優先調整兒童重症與重大外傷急救等支付標準，並推動「假日急症中心」（UCC）及提高假日開診率，紓解急診壅塞。

在保障兒童就醫方面，醫院與西醫基層總額合計編列249億元，用於0至6歲兒童醫療服務，盼提升兒科照護量能並促進人力留任。

針對弱勢族群，罕病與血友病藥費增加11.95億元，總額達192.21億元；另為引進新醫療科技及藥材，也額外編列71.583億元。健保署並持續支持居家醫療、在宅急症與高齡口腔照護。

周淑婉說，健保會自2013年成立以來，總額協商全數達成共識僅有3次，分別是2015、2019及2026年度，今年更首度創下各部門全數達到核定成長率上限的紀錄，協商結果將送交10月健保會委員會議確認，後續依法報請衛福部核定，正式定案。

明年度健保總額協商各部門成長率全數達到行政院核定上限5.5%，健保總額達9883.35億元，創下健保會成立12年來首見紀錄。（健保署提供）

明年度健保總額協商各部門成長率全數達到行政院核定上限5.5%，健保總額達9883.35億元，創下健保會成立12年來首見紀錄。（健保署提供）

