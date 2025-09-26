自由電子報
健康 > 杏林動態

高雄長庚院長換人 王植熙卸任、藍國忠接棒

2025/09/26 15:03

高雄長庚醫院新舊院長印信交接，由長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊（中）見證下，王植熙（左）交接給藍國忠（右）。（高雄長庚提供）

高雄長庚醫院新舊院長印信交接，由長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊（中）見證下，王植熙（左）交接給藍國忠（右）。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄長庚紀念醫院於今（26）日舉行院長交接典禮，王植熙上任8年屆滿卸任，新任院長由藍國忠接棒，期望帶領團隊邁向智慧醫療新篇章。

王植熙為高雄長庚醫院外科主治醫師，2017年接任院長。COVID-19防疫期間，率先建立全國首創的「輪船檢疫指引」，承接全市首家澄清防疫會館，並積極拓展偏鄉醫療，帶領團隊進駐甲仙及六龜，推動遠距醫療，同時協助市立鳳山醫院發展及一期醫療大樓啟用，成立「兒童發展暨保護中心」友善兒少醫療網絡，以及推動團隊研發「AI中風診療預後系統」及「糖尿病併發症風險預測系統」等。

同時主導高雄市立大同醫院接手經營和轉型，導入24小時兒科專科急診、急性冠心症心導管治療、心律不整電燒及緊急葉克膜裝設等急重症服務，推展特色醫療與公衛政策。

新任院長藍國忠長年深耕婦產科、人工生殖與智慧醫療，曾任仁愛/長庚醫療財團法人聯盟總院長及大里仁愛醫院院長。藍國忠表示，未來將承接王植熙院長奠定的基礎，以「智慧醫療、公共衛生、弱勢照護」為核心，深化與市府合作，推動創新醫療應用與社區健康促進，建構全方位照護網絡。

這場新舊院長交接典禮，由長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊主持，高雄市長陳其邁亦親臨致詞，感謝王植熙院長8年來卓越領導與對高雄醫療的貢獻，並期許藍國忠院長持續與市府緊密合作，提升醫療品質與公共衛生，推動智慧醫療與弱勢照護。

高雄市長陳其邁期許新任院長藍國忠持續與市府緊密合作，提升醫療品質與公共衛生。（高雄長庚提供）

高雄市長陳其邁期許新任院長藍國忠持續與市府緊密合作，提升醫療品質與公共衛生。（高雄長庚提供）

高雄長庚、大同醫院、鳳山醫院的治理團隊致贈王院長新的iPhone。（高雄長庚提供）

高雄長庚、大同醫院、鳳山醫院的治理團隊致贈王院長新的iPhone。（高雄長庚提供）

