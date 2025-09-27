自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》服用4種藥千萬別碰酒！ 藥師籲間隔「這時間」才安全

2025/09/27 21:38

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，服藥後若未經代謝時間而攝取酒精，可能導致藥物與酒精並存，造成藥效失衡或副作用加劇；情境照。（圖取自freepik）

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，服藥後若未經代謝時間而攝取酒精，可能導致藥物與酒精並存，造成藥效失衡或副作用加劇；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕服用藥物時，因食物、飲品交互作用，可能產生副作用或造成失效。對此，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲便提醒，服藥後需經吸收、代謝等過程，並非短時間消失。若攝取酒精，可能導致藥物與酒精並存，進而造成藥效失衡或副作用加劇。尤其服用鎮靜安眠藥、止痛藥、慢性病、抗生素等藥物，不僅應避免飲酒，也建議服用應與酒精至少間隔12小時以上，以避免危險。

酒精與藥物並存恐加劇副作用

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，曾有病患表示雖有喝酒，但也有和藥物錯開2小時，聽起來安心，但其實是個危險迷思。為什麼錯開2小時服用仍有風險？他解釋藥物進入體內並非馬上消失，而是經過吸收、分布、代謝、排泄，可能停留數小時甚至數天。而酒精同樣需要肝臟分解，半衰期一般為4-5小時。換句話說，就算錯開時間服用，藥物和酒精依舊可能在體內並存，導致藥效失衡或副作用加劇。

止痛藥配酒精提高胃潰瘍風險

此外，洪正憲特別提出以下4種藥物最危險，服用尤應避免飲酒：

鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥：酒精會進一步抑制中樞神經，嗜睡、頭暈、反應遲鈍會「加倍」，嚴重甚至可能呼吸抑制、昏迷。

止痛藥：普拿疼（acetaminophen）遇上酒精，容易增加肝損傷；NSAIDs（如ibuprofen）搭配酒精，則會大幅提高胃潰瘍與出血風險。

慢性病藥物：酒精合併降血糖藥，可能造成嚴重低血糖；和抗凝血劑（如warfarin）一起，則顯著提高出血風險。

抗生素：像metronidazole或部分頭孢菌素，與酒精併用會出現嚴重的「類戒酒反應」，出現諸如臉潮紅、心悸、噁心嘔吐等症狀，甚至可能休克。

至少間隔12小時服藥才安全

至於飲酒後，到底要間隔多久才安全？洪正憲表示，一杯酒不只可能讓藥效打折扣，更可能放大副作用，甚至危及生命。由此可知，酒精和藥物的交互作用，比想像中危險。一般建議至少要12小時以上，才能讓酒精大致代謝掉。至於某些藥物（如disulfiram），停藥後若2週內喝酒，仍可能引發嚴重反應。

洪正憲特別叮嚀，最安全的原則是：用藥期間避免飲酒。如果真的有飲酒習慣，一定要如實告訴醫師或藥師，讓專業人員幫忙評估。掌握正確用藥、謹慎避酒原則，才能守護健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

