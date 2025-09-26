健保10月擴大BTK抑制劑給付 嘉惠250名血癌病友

健保署自10月1日起將擴大新一代口服標靶藥物「BTK抑制劑」給付，涵蓋濾泡性淋巴瘤、慢性淋巴性白血病、被套細胞淋巴瘤三大適應症，預計可嘉惠約250名病友。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕癌症發生率會隨著年齡增長提高，台灣正快速邁入超高齡社會，健保署自10月1日起將擴大新一代口服標靶藥物「BTK抑制劑」給付，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢性淋巴性白血病（CLL）與被套細胞淋巴瘤（MCL）三大適應症，預計可嘉惠約250名病友，每戶每年平均可減少約190萬元醫療支出。

截至2024年10月，健保已納入10項血液癌藥品，包括7項新藥與3項擴增給付，預計將有超過1100名病友受惠，藥費投入近19億元，此次再擴增給付，包括濾泡性淋巴瘤第三線暫時性支付、CLL擴及非17p缺失病人的二線以上治療，以及MCL放寬至無療程限制，回應臨床需求。

馬偕醫院血液腫瘤科主治醫師張明志指出，台灣65歲以上人口至2024年已達19%，而60%的癌症病例與70%的癌症相關死亡，多發生於這一族群。以濾泡性淋巴瘤為例，患者初期多無症狀，病程緩慢，即使復發，也能透過多線治療控制病情，多數病人在一線治療下可獲得良好控制，但仍難以治癒，且約20%的病人在治療2年內復發，預後通常較差，傳統化療毒性大，高齡且多重共病的病友往往難以承受，BTK抑制劑的納保不僅填補第三線治療空窗，更提供「無化療」選擇，對高齡病友特別重要。

慢性淋巴性白血病同樣是高齡好發癌症，中位診斷年齡69歲，臨床常見體重下降、盜汗、發燒等症狀。血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，台灣每年約新增270例，存活率與年齡高度相關，小於60歲者的5年存活率可達81%，80歲以上則僅35%，若帶有特定基因變異，預後更差。過去BTK抑制劑僅限用於del-17p基因缺陷或復發病友，如今擴大到IGHV未突變的高危族群（二線用藥），這在台灣約佔近3成病人，是治療上的重大突破。

至於被套細胞淋巴瘤，屬進程具侵襲性且易復發的疾病，病友常在接受一線治療數年後再度惡化。張明志指出，傳統治療難以達到治癒效果，如今BTK抑制劑突破給付限制，讓復發或難治病友不再受限於使用次數，能爭取更多「生存紅利」，也大幅減輕家庭財務負擔。

癌症希望基金會副執行長嚴必文強調，這是真實改變血癌病友生命的政策，她感謝健保署積極加速新藥納保，但也提醒多數血癌用藥仍受限於給付時程，病友屆臨期限時又要承受龐大的「財務毒性」，呼籲政府應編列更充裕的新醫療科技預算，讓病友獲得適切且周延的治療支持。

