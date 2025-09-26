自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》泌尿道感染別再信偏方！ 百萬網紅醫破解5大迷思

2025/09/26 20:27

百萬網紅醫瓊斯媽媽提醒，泌尿道感染不是羞恥的事，也不是衛生習慣差的結果，及時治療，可避免影響腎臟健康；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

百萬網紅醫瓊斯媽媽提醒，泌尿道感染不是羞恥的事，也不是衛生習慣差的結果，及時治療，可避免影響腎臟健康；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為泌尿道感染是「衛生習慣不好」造成，或相信「喝蔓越莓汁能治癒」，其實這些都不正確。美國百萬網紅婦產科醫師「瓊斯媽媽」（Mama Doctor Jones）揭露泌尿道感染5大誤解，提醒民眾，蔓越梅汁僅可能對有些人有預防泌尿道感染，卻不能治療已存在的感染，唯有抗生素才是有效療法。

「瓊斯媽媽」（Mama Doctor Jones）在社群平台有147萬訂戶，而她的影片「破除5個泌尿道感染迷思」有88萬人次點閱。

她指出，泌尿道感染（UTI）是女性常見的困擾，許多人一旦出現排尿疼痛、尿急、頻尿、有時會出現骨盆疼痛，或發燒，就懷疑自己「是不是又中鏢了」，正確認識泌尿道感染，及時就醫，才是保障泌尿系統健康的關鍵。

迷思1：不乾淨才會泌尿道染

不少人覺得「衛生習慣不好」才會導致泌尿道感染，甚至因此感到羞愧。但「瓊斯媽媽」強調，清潔頻率與是否罹患泌尿道感染無關。泌尿道感染的主要原因是細菌（常見為大腸桿菌）經由尿道進入膀胱。有些人因荷爾蒙、體質而更容易感染，與是否天天洗澡沒有關聯，也不是性病。

迷思2：泡泡浴害泌尿道感染

泡泡浴常被懷疑是泌尿道感染的禍首，但「瓊斯媽媽」澄清，泡泡浴頂多造成外陰部皮膚紅癢敏感，不會直接引起泌尿道感染。若是敏感體質者可避免泡泡浴，若沒有不適，泡泡浴並不會導致感染。

迷思3：排尿疼痛＝泌尿道感染

瓊斯媽媽指出，不是所有排尿灼痛都代表泌尿道感染。性傳播感染如淋病、衣原體，甚至疱疹，以及陰道炎、間質性膀胱炎等，都可能造成相同症狀。若接受治療後，仍未改善，務必就醫檢查其他可能性。

百萬網紅醫師瓊斯媽媽提醒，蔓越莓汁與市售止痛藥不能「治好」泌尿道感染，蔓越莓汁頂多有預防效果；示意圖。（圖擷取自freepik）

百萬網紅醫師瓊斯媽媽提醒，蔓越莓汁與市售止痛藥不能「治好」泌尿道感染，蔓越莓汁頂多有預防效果；示意圖。（圖擷取自freepik）

迷思4：蔓越莓汁能治泌尿道感染

在美國，蔓越莓汁與市售止痛藥常被誤信能「治好」泌尿道感染，但瓊斯媽媽澄清，蔓越莓汁頂多在部分人身上有預防效果，卻不能根治感染；止痛藥僅能暫時緩解疼痛，並不能殺死細菌。真正有效的治療仍是抗生素。若症狀持續或反覆發作，需接受醫師評估。

迷思5：泌尿道感染都是性行為引起

性行為與泌尿道感染確有關聯，但並非等於「性行為會導致泌尿道感染」。部分女性在發生性行為時，細菌更容易靠近尿道，而增加感染機率，但並不是人人如此。瓊斯媽媽建議，性行為後排尿能降低風險；若反覆因性行為後感染，有時需預防性服藥。

泌尿道感染非羞恥病 別因迷思延誤治療

瓊斯媽媽強調，泌尿道感染不是羞恥的事，也不是衛生習慣差的結果。最重要的是，辨別正確成因，並及時治療，避免延誤，造成腎臟感染。

她也提醒，若不確定病因與症狀，應尋求專業醫師診斷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中