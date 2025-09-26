健康網》泌尿道感染別再信偏方！ 百萬網紅醫破解5大迷思

百萬網紅醫瓊斯媽媽提醒，泌尿道感染不是羞恥的事，也不是衛生習慣差的結果，及時治療，可避免影響腎臟健康；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為泌尿道感染是「衛生習慣不好」造成，或相信「喝蔓越莓汁能治癒」，其實這些都不正確。美國百萬網紅婦產科醫師「瓊斯媽媽」（Mama Doctor Jones）揭露泌尿道感染5大誤解，提醒民眾，蔓越梅汁僅可能對有些人有預防泌尿道感染，卻不能治療已存在的感染，唯有抗生素才是有效療法。

她指出，泌尿道感染（UTI）是女性常見的困擾，許多人一旦出現排尿疼痛、尿急、頻尿、有時會出現骨盆疼痛，或發燒，就懷疑自己「是不是又中鏢了」，正確認識泌尿道感染，及時就醫，才是保障泌尿系統健康的關鍵。

迷思1：不乾淨才會泌尿道染

不少人覺得「衛生習慣不好」才會導致泌尿道感染，甚至因此感到羞愧。但「瓊斯媽媽」強調，清潔頻率與是否罹患泌尿道感染無關。泌尿道感染的主要原因是細菌（常見為大腸桿菌）經由尿道進入膀胱。有些人因荷爾蒙、體質而更容易感染，與是否天天洗澡沒有關聯，也不是性病。

迷思2：泡泡浴害泌尿道感染

泡泡浴常被懷疑是泌尿道感染的禍首，但「瓊斯媽媽」澄清，泡泡浴頂多造成外陰部皮膚紅癢敏感，不會直接引起泌尿道感染。若是敏感體質者可避免泡泡浴，若沒有不適，泡泡浴並不會導致感染。

迷思3：排尿疼痛＝泌尿道感染

瓊斯媽媽指出，不是所有排尿灼痛都代表泌尿道感染。性傳播感染如淋病、衣原體，甚至疱疹，以及陰道炎、間質性膀胱炎等，都可能造成相同症狀。若接受治療後，仍未改善，務必就醫檢查其他可能性。

百萬網紅醫師瓊斯媽媽提醒，蔓越莓汁與市售止痛藥不能「治好」泌尿道感染，蔓越莓汁頂多有預防效果；示意圖。（圖擷取自freepik）

迷思4：蔓越莓汁能治泌尿道感染

在美國，蔓越莓汁與市售止痛藥常被誤信能「治好」泌尿道感染，但瓊斯媽媽澄清，蔓越莓汁頂多在部分人身上有預防效果，卻不能根治感染；止痛藥僅能暫時緩解疼痛，並不能殺死細菌。真正有效的治療仍是抗生素。若症狀持續或反覆發作，需接受醫師評估。

迷思5：泌尿道感染都是性行為引起

性行為與泌尿道感染確有關聯，但並非等於「性行為會導致泌尿道感染」。部分女性在發生性行為時，細菌更容易靠近尿道，而增加感染機率，但並不是人人如此。瓊斯媽媽建議，性行為後排尿能降低風險；若反覆因性行為後感染，有時需預防性服藥。

泌尿道感染非羞恥病 別因迷思延誤治療

瓊斯媽媽強調，泌尿道感染不是羞恥的事，也不是衛生習慣差的結果。最重要的是，辨別正確成因，並及時治療，避免延誤，造成腎臟感染。

她也提醒，若不確定病因與症狀，應尋求專業醫師診斷。

