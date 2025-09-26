限制級
兒童癌症存活率達8成 國健署推家庭為中心照護
〔記者王捷／台南報導〕每年9月是國際兒童癌症關懷月，國民健康署推動「以癌友家庭為中心」的照護模式，結合醫院跨專科團隊、地方政府與學校資源，協助病童與家屬在治療歷程中獲得支持與力量。
根據最新癌症登記報告，111年0至19歲新發癌症人數為562人，較10年前的788人下降，標準化發生率也由每10萬人口15.5人降至14.7人，呈緩降趨勢。雖然癌症仍是兒少第4大死因，但存活率相較成人更高，整體5年存活率約8成。專家指出，若能搭配家庭照護與社會支持體系，將能顯著提高治癒機會。
國健署長沈靜芬表示，兒童癌症不僅是醫療議題，也涉及成長、心理與教育需求，必須避免家庭承受過度衝擊。因此推動跨系統合作，從診斷、返家到復學各階段都能提供協助，確保孩子與家庭一路獲得支持。
成功大學醫院院長李經維指出，院方透過「家庭會議」整合資源，在癌症診斷期就全面評估需求，每3個月檢視狀況，並於返校前召開「返校照護會議」，協助孩子銜接學校生活，並在1個月、3個月、6個月追蹤適應情況。
醫界與公衛單位強調，兒童癌症照護需要醫療、教育與民間多方合作，才能讓病童與家屬在艱難歷程中不再孤立，共同邁向康復與希望。
