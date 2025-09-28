健康網》早睡早死？醫：推論有偏差 睡眠不足反危險

多數醫學研究認為充足睡眠很重要，然近日卻有網路傳言指稱「太早睡反而會早死」？精神科醫師楊聰財認為這是偏頗言論。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期歌手蔡依林在Podcast節目上說自己會在9點半就寢。但近日卻有網路傳言「早睡反而早死」這項與過去理解衝突的言論。「早睡早起身體好」變成「早睡早死」，這是怎麼回事？精神科醫師楊聰財提出質疑，認為這樣的推論有偏差；同時說明，若是睡眠不足，全因死亡率將比正常人高12%。

睡眠過多過少 皆影響健康

「越早睡的人會越早死」嗎? 在網路上有這樣廣為流傳的說法，聽起來令人覺得恐怖又疑惑。其實這種訊息是源於一個「有偏差」的研究結論。

「早睡早死」的說法源自一項針對全球21個國家、超過11萬人進行的流行病學研究，但研究人員並沒有將各國的社會經濟、醫療條件等差異納入考量。例如，非洲部分地區因缺乏電力而早睡，但同時也飽受饑荒、戰亂與醫療落後的困擾，這些因素才是導致壽命較短的真正原因，而非單純的睡眠時間。

雖然早睡不等於早死，但確實有幾個與睡眠相關的壞習慣，已被科學證實與死亡率增加有關。根據發表在《睡眠醫學期刊》（Sleep Medicine）的一篇統合分析（Meta-Analysis），該研究匯集了全球16篇醫學論文，探討睡眠時長與全因死亡率的關係，並得出以下結論：

1. 睡眠不足（每天少於5小時）： 全因死亡率會比正常人高出12%。因為睡太少會導致瘦素減少、飢餓素增加，如此惡性循環便會增加肥胖與糖尿病風險。另外，身體內的壓力荷爾蒙可體醇（Cortisol）分泌增加、生長激素分泌減少，會使身體處於長期低度發炎狀態，會增加罹患癌症和其他慢性病的機率。

2. 睡眠太多（每天超過9小時）： 全因死亡率比正常人高出30%。儘管確切原因尚不完全清楚，但研究推測，這類人可能同時患有憂鬱症或未經診斷的潛在生理或精神心理疾病。還有，長時間睡眠就會伴隨著比較低的身體活動量，身體健康不佳或癌症引起的疲勞也可能導致睡眠過長。所謂要活就要動，躺多或是睡多對身體而言反而是不健康的壞習慣。

3. 晚餐後太早睡：還有一個與早死相關的壞習慣，就是晚餐後立即入睡。根據發表在《癌症國際期刊》（International Journal of Cancer）上的一項西班牙研究，晚餐後等待2小時以上再睡覺的人，罹患乳癌與攝護腺癌的風險比正常人低了20%。此外，研究也指出，晚上9點前吃完晚餐的人，比10點後才用餐的人，有更低的罹癌風險。

另一個中國研究也佐證了飲食與癌症的關聯。該研究發現，晚餐後不到3小時就睡覺、晚餐後沒有散步習慣，以及睡眠時間超過9小時的人，都更容易活在地球的「黃金睡眠時間」。

把握黃金睡眠時間 順應自然

根據睡眠科學，晚上11點到早上7點這個時間段被稱為「黃金睡眠時間」，這個說法有一定的道理，但並非絕對適用於每個人。以下是解釋這個說法的原因：

1. 配合人體的生理時鐘：人體內有個掌管睡眠與清醒週期的生理時鐘，又稱為「晝夜節律」（Circadian rhythm）。這個節律會影響身體的體溫、荷爾蒙分泌以及新陳代謝。當夜幕降臨，身體會分泌褪黑激素，讓我們感到疲倦並準備入睡。大多數人的晝夜節律都與日出日落同步，因此在晚上11點左右入睡，可以讓身體順利進入深層睡眠，並在凌晨時分達到褪黑激素分泌的高峰。

2. 深度睡眠與修復：在入睡後的前幾個小時，身體會進入深度睡眠（Deep sleep）階段。這個階段對於身體的修復、記憶鞏固以及生長荷爾蒙的分泌至關重要。生長荷爾蒙有助於細胞修復、組織再生以及肌肉生長。對於大多數人來說，在晚上11點到凌晨3點之間，身體會經歷最長的深度睡眠，因此在夜晚入睡能最大化地利用這段時間進行修復。

3. 睡眠週期與品質：一個完整的睡眠週期包含淺層睡眠、深層睡眠和快速動眼期（REM sleep）。一個週期大約90分鐘，一夜會經歷4到6個週期。在夜晚11點到早上7點之間，通常能完成4到5個完整的睡眠週期，從而獲得足夠的睡眠量，並讓身體得到充分的休息。

儘管「黃金睡眠時間」有其科學依據，但每個人所需的睡眠時間和生理時鐘都略有不同。例如：

●「夜貓子」與「早起鳥」：有些人的生理時鐘天生偏向晚睡晚起，他們的黃金睡眠時間可能從凌晨1點或2點才開始。

●作息調整：從事夜間工作或經常跨時區旅行的人，其生理時鐘會隨之調整。

總結來說，這個「黃金睡眠時間」是針對大部分人的一種理想建議。最重要的並非嚴格遵守11點入睡，而是找到一個適合自己生理時鐘的固定作息時間，並確保每天獲得7至9個小時的優質睡眠，這樣才能讓身體得到充分的休息與修復。

綜合上述研究，為了降低罹病風險，民眾應盡量將每日睡眠時間控制在6至8小時，避免低於5小時或超過9小時。同時，吃完晚餐後最好等待2到3小時以後再入睡，並盡量在晚上9點前完成用餐，以維護身體健康。

