自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》早睡早死？醫：推論有偏差 睡眠不足反危險

2025/09/28 08:39

多數醫學研究認為充足睡眠很重要，然近日卻有網路傳言指稱「太早睡反而會早死」？精神科醫師楊聰財認為這是偏頗言論。（圖取自shutterstock）

多數醫學研究認為充足睡眠很重要，然近日卻有網路傳言指稱「太早睡反而會早死」？精神科醫師楊聰財認為這是偏頗言論。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期歌手蔡依林在Podcast節目上說自己會在9點半就寢。但近日卻有網路傳言「早睡反而早死」這項與過去理解衝突的言論。「早睡早起身體好」變成「早睡早死」，這是怎麼回事？精神科醫師楊聰財提出質疑，認為這樣的推論有偏差；同時說明，若是睡眠不足，全因死亡率將比正常人高12%。

睡眠過多過少 皆影響健康

「越早睡的人會越早死」嗎? 在網路上有這樣廣為流傳的說法，聽起來令人覺得恐怖又疑惑。其實這種訊息是源於一個「有偏差」的研究結論。

「早睡早死」的說法源自一項針對全球21個國家、超過11萬人進行的流行病學研究，但研究人員並沒有將各國的社會經濟、醫療條件等差異納入考量。例如，非洲部分地區因缺乏電力而早睡，但同時也飽受饑荒、戰亂與醫療落後的困擾，這些因素才是導致壽命較短的真正原因，而非單純的睡眠時間。

雖然早睡不等於早死，但確實有幾個與睡眠相關的壞習慣，已被科學證實與死亡率增加有關。根據發表在《睡眠醫學期刊》（Sleep Medicine）的一篇統合分析（Meta-Analysis），該研究匯集了全球16篇醫學論文，探討睡眠時長與全因死亡率的關係，並得出以下結論：

1. 睡眠不足（每天少於5小時）： 全因死亡率會比正常人高出12%。因為睡太少會導致瘦素減少、飢餓素增加，如此惡性循環便會增加肥胖與糖尿病風險。另外，身體內的壓力荷爾蒙可體醇（Cortisol）分泌增加、生長激素分泌減少，會使身體處於長期低度發炎狀態，會增加罹患癌症和其他慢性病的機率。

2. 睡眠太多（每天超過9小時）： 全因死亡率比正常人高出30%。儘管確切原因尚不完全清楚，但研究推測，這類人可能同時患有憂鬱症或未經診斷的潛在生理或精神心理疾病。還有，長時間睡眠就會伴隨著比較低的身體活動量，身體健康不佳或癌症引起的疲勞也可能導致睡眠過長。所謂要活就要動，躺多或是睡多對身體而言反而是不健康的壞習慣。

3. 晚餐後太早睡：還有一個與早死相關的壞習慣，就是晚餐後立即入睡。根據發表在《癌症國際期刊》（International Journal of Cancer）上的一項西班牙研究，晚餐後等待2小時以上再睡覺的人，罹患乳癌與攝護腺癌的風險比正常人低了20%。此外，研究也指出，晚上9點前吃完晚餐的人，比10點後才用餐的人，有更低的罹癌風險。

另一個中國研究也佐證了飲食與癌症的關聯。該研究發現，晚餐後不到3小時就睡覺、晚餐後沒有散步習慣，以及睡眠時間超過9小時的人，都更容易活在地球的「黃金睡眠時間」。

把握黃金睡眠時間 順應自然

根據睡眠科學，晚上11點到早上7點這個時間段被稱為「黃金睡眠時間」，這個說法有一定的道理，但並非絕對適用於每個人。以下是解釋這個說法的原因：

1. 配合人體的生理時鐘：人體內有個掌管睡眠與清醒週期的生理時鐘，又稱為「晝夜節律」（Circadian rhythm）。這個節律會影響身體的體溫、荷爾蒙分泌以及新陳代謝。當夜幕降臨，身體會分泌褪黑激素，讓我們感到疲倦並準備入睡。大多數人的晝夜節律都與日出日落同步，因此在晚上11點左右入睡，可以讓身體順利進入深層睡眠，並在凌晨時分達到褪黑激素分泌的高峰。

2. 深度睡眠與修復：在入睡後的前幾個小時，身體會進入深度睡眠（Deep sleep）階段。這個階段對於身體的修復、記憶鞏固以及生長荷爾蒙的分泌至關重要。生長荷爾蒙有助於細胞修復、組織再生以及肌肉生長。對於大多數人來說，在晚上11點到凌晨3點之間，身體會經歷最長的深度睡眠，因此在夜晚入睡能最大化地利用這段時間進行修復。

3. 睡眠週期與品質：一個完整的睡眠週期包含淺層睡眠、深層睡眠和快速動眼期（REM sleep）。一個週期大約90分鐘，一夜會經歷4到6個週期。在夜晚11點到早上7點之間，通常能完成4到5個完整的睡眠週期，從而獲得足夠的睡眠量，並讓身體得到充分的休息。

儘管「黃金睡眠時間」有其科學依據，但每個人所需的睡眠時間和生理時鐘都略有不同。例如：

●「夜貓子」與「早起鳥」：有些人的生理時鐘天生偏向晚睡晚起，他們的黃金睡眠時間可能從凌晨1點或2點才開始。

●作息調整：從事夜間工作或經常跨時區旅行的人，其生理時鐘會隨之調整。

總結來說，這個「黃金睡眠時間」是針對大部分人的一種理想建議。最重要的並非嚴格遵守11點入睡，而是找到一個適合自己生理時鐘的固定作息時間，並確保每天獲得7至9個小時的優質睡眠，這樣才能讓身體得到充分的休息與修復。

綜合上述研究，為了降低罹病風險，民眾應盡量將每日睡眠時間控制在6至8小時，避免低於5小時或超過9小時。同時，吃完晚餐後最好等待2到3小時以後再入睡，並盡量在晚上9點前完成用餐，以維護身體健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中